Maria Ohisalo IL:lle: Välimeren valtiot eivät voi kantaa kaikkea vastuuta

Sisäministerin mukaan turvapaikkatilanteeseen etsitään yhä useamman EU-valtion ratkaisuja.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo katsoo, että Välimeren valtiot eivät voi kantaa kaikkea vastuuta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Ohisaloa on haastatellut Iltalehti.

EU:n sisä- ja oikeusministerien epävirallisessa ministerikokouksessa käsitellään muun muassa sitä, millainen järjestely Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin voitaisiin rakentaa. Sisäministeri Ohisalon mukaan pidemmän päälle tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joissa yhä useampi jäsenvaltio olisi yhdessä kantamassa vastuuta eurooppalaisittain.

– Tässä ongelma on, että etenkin Välimerellä olevat valtiot nostavat kädet pystyyn, koska he ovat tehneet paljon tähän mennessä ja on ymmärrettävää se, että he eivät voi kantaa kaikkea sitä vastuuta. Sen takia lähdetään etsimään sellaisia ratkaisuja, joissa yhä useampi jäsenvaltio olisi mukana, Maria Ohisalo toteaa Iltalehdelle.

– On päädytty tilanteeseen, jossa komissio joutuu joka kerta soittamaan jäsenmaat läpi, kun on tällaisia lauttoja. Tämä on kestämätön tilanne, kun mietitään, että Välimerellä on jo satoja hukkunut tai kadonnut. Nyt pyritään löytämään samanmielisiä jäsenvaltioita, jotka yhdessä ovat valmiita kantamaan eurooppalaista solidaarisuutta.

Ohisalo ei näe pääministeri Antti Rinteen (sd.) esille nostamaa riskiä signaalivaikutuksesta tai salakuljettajien toiminnan tukemisesta. Rinne totesi perjantaina, että ”sillä [vastaanottamisella] voi olla signaalivaikutus. Eli jos laivalta pääsee tulemaan Euroopan sisälle, se alkaa vaikuttaa lähtemiseen omasta maasta”.

– Haluaisin ennen kaikkea nähdä tutkimusta tai perusteita siitä, että miten tämä edistäisi salakuljettajien toimintaa, että siellä ihmiset ovat hengenvaarassa ja moni on jo hukkunut Välimereen, Maria Ohisalo kysyy.