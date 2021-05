Maria Ohisalo: Hallitus tekee historian vihreintä politiikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtaja haluaa vähentää lisää liikenteen ja maatalouden päästöjä.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan syksyn budjettiriihessä on päätettävä uusista toimista, joilla Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Vihreiden puoluevaltuuskunnalle puhunut Ohisalo muistutti, että hallitus on jo oikealla uralla.

– Tänä keväänä on taas jonkin verran keskusteltu siitä, minkä niminen meidän nykyinen hallitus on. Onko se punamulta, vasemmistohallitus tai vihreä kansanrintama. Meille ei ole ehkä niin suuremmin väliä sillä, miksi sitä hallitusta nyt lopulta kutsutaan. Meille olennaista on se, että hallitus tekee historian vihreintä politiikkaa, hän totesi.

Puolet tarvittavissa päästövähennyksiä koskevista päätöksistä on Ohisalon mukaan jo kasassa.

– Se loppukin puolikas pitää tietenkin vielä päättää. Syksyn budjettiriihessä pitää päästä reilulla askeleella eteenpäin jäljellä olevien päästövähennysten suhteen.

Ohisalo mainitsi puheessaan kohteita, joihin toimet mahdollisesti kohdistuvat.

– Pöydällä on vielä esimerkiksi isoja kysymyksiä verojen suhteen, liikenteen päästövähennykset ja maatalouden päästöjen saaminen laskuun.