Maria Ohisalo: Hallituksella on täysin yhteinen kanta Kreikasta

Sisäministerin mukaan turvapaikkahakemukset pitäisi vastaanottaa.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Suomen hallituksen linja Kreikan-kysymyksessä on, että Suomen hallitus on sitoutunut tukemaan Kreikkaa vaikeassa tilanteessa, mutta Suomi ei ole antanut tukeaan jokaiselle Kreikan hallituksen tekemälle päätökselle.

Kreikan hallitus on päättänyt, että Kreikka ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen.

– Suomen hallitus ei ole vastuussa jokaisesta Kreikan hallituksen yksittäisestä päätöksestä. Me olemme sanoneet, että me tuemme Kreikkaa, niin että Kreikka voisi paremmin suoriutua kansainvälisen oikeuden velvoitteista, Maria Ohisalo sanoi Politiikan toimittajat ry:n lounastilaisuudessa Helsingissä tänään perjantaina.

Ohisalon mukaan Suomi tukee Kreikkaa ottamalla vastaan turvapaikanhakijoita, kuten hallitus päätti toissa viikolla, ja auttamalla EU:n virastojen kautta.

– On selvää, että suomalaiset virkahenkilöt eivät voi lainrikkomuksiin lähteä mukaan ja laittomuksiin osallistua, Ohisalo korosti.

Hallituksen sisällä ei ole erilinjaisuutta

Ohisalon mukaan hänen ja valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) välillä ei ole ristiriitaa tulkinnasta, mitä Kreikan tukeminen tarkoittaa. Kulmuni kertoi eilen varapääministerinä hallituksen kannasta eduskunnan kyselytunnilla.

– Ei ole mitään ristiriitaa. Meillä on täysin yhteinen kanta, josta ollaan sekä EU-ministerivaliokunnassa päätetty ja myös suuressa valiokunnassa olen käynyt sitä esittelemässä. Totta kai Suomi on mukana EU:n sisäministerien yhteisessä julkilausumassa. Meille oli tärkeätä se, että Euroopan unioni voi olla tällaisessa vaikeassa tilanteessa yhtenäisenä siinä, kun tehdään rajavalvontaa, niin samalla myös kunnioitetaan kansainvälisiä oikeuksia ja sopimuksia. Tämä oli myös hallituksen kanta ja Suomi ajoi vahvasti eteenpäin läpi tätä kantaa, Ohisalo selvitti.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, että Suomi tukee Kreikkaa eikä asettanut mitään ehtoja. Onko tässä jokin erilinjaisuus vihreiden ja muiden välillä?

– Hallituksella on yhteinen kanta. Tässä ei ole mitään erilinjaisuutta ainakaan hallituksen sisällä. Selkeästi nyt oppositiossa ei ole ymmärretty, että ehkä kysyisin sitä oppositiolta, jos Suomi olisi tällaisessa tilanteessa, niin miltä se tuntuisi, jos jäsenvaltiot eivät pyrkisi auttamaan meitä, Ohisalo vastasi.

Turvapaikkahakemukset pitäisi ottaa käsittelyyn

Sanoitte tänään Ylen haastattelussa, että Kreikka toimii väärin. Oletteko henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Kreikka siis toimii turvapaikkakysymyksessä tällä hetkellä väärin, vaikka Suomi tukensa Kreikalle noin ylipäätään antaakin?

– Kun me katsomme kansainvälisiä velvoitteita, niin tottakai turvapaikkahakemukset pitäisi ottaa käsittelyyn. Ja kun jos Kreikka ei tässä nyt kykene toimimaan kansainvälisten velvoitteiden mukaan, niin meidän tehtävä on tukea Kreikkaa tässä vaikeassa tilanteessa, että he voisivat paremmin toimia viranomaisyhteistyöllä siellä. Sen takia Suomi myös lähettää sinne viranomaisia töihin.

Miten Suomi voi tukea Kreikkaa toimimaan toisin kuin se itse haluaa toimia?

– Suomen kanta on nyt tässä ihan selvä. Me emme voi yksittäisen hallituksen päätöksiin tietenkään Suomena mennä. Tästä Kreikan hallituksesta lopulta saattaa vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tehdä tulkintaa ja katsoa sitten, onko se ollut lakien mukaista. Mutta Suomi voi tukea Kreikkaa noudattamaan paremmin omia kansainvälisiä velvoitteitaan.

Viranomaiset velvoitettuja ilmoittamaan laittomasta toiminnasta

Kuinka haastavana pidätte tilannetta, että Suomi lähettää sinne virkamiehiään paikalle ja samalla Suomi on sitä mieltä, että Kreikka toimii osittain laittomasti, kun ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia?

– Jos tulee suoria konfrontaatiotilanteita, joissa oltaisiin täysin vastakkaisilla näkemyksillä liikenteessä, niin Suomen viranomaiset tietysti ovat velvoitettuja ilmoittamaan näistä (EU:n raja- ja merivartiovirasto) Frontexille, joka johtaa sitä operaatiokokonaisuutta ja tässä ollaan sitouduttu operaatiosuunnitelmaan, jonka puitteet tulevat myös kansainvälisistä velvoitteista ja oikeudesta.

Jos Suomen rajalla olisi vastaava tilanne, ottaisiko Suomi vastaan turvapaikanhakijoita?

– Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin ja me otamme vastaan turvapaikanhakijoiden hakemuksia.

Ohisalon mukaan Suomi on varautunut siihen, että Kreikan-Turkin tilanne eskaloituu ja myös Suomeen tulee paljon enemmän turvapaikanhakijoita. Hänen mukaansa vuosista 2015-16 on opittu paljon, päivitetty varautumissuunnitelmia ja viranomaiset ovat harjoitelleet yhteistyötä.

– Valmiutta on.

Ohisalo pitää valitettavana sitä, että EU ei ole päässyt yhteisessä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan linjapaketissa eteenpäin. Siitä on ollut paljon erimielisyyttä. Sisäministerit odottavat komissaari Ylva Johanssonilta uutta esitystä.