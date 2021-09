Maria Ohisalo: Ette voi väittää, että poliisilta leikattaisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 600 poliisia uhkaa kortistoon joutuminen.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen poliisi-kansanedustaja Kari Tolvanen totesi, että poliisi on jo käynnistänyt sopeuttamissuunnitelman. Hänen mukaansa hallituksen antamalla 10,6 miljoonalla eurolla ei pystytä pitämään tätäkään tasoa yllä.

– Tätä menoa poliisi joutuu lomauttamaan noin 250 työntekijää. Sen lisäksi poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu 400 uutta poliisia. He jäävät työttömiksi. Yli 600 kortistoon, Kari Tolvanen sanoi.

– Viime kaudella poliisien määrä kääntyi nousuun, kun oli kokoomuslainen valtiovarainministeri ja sisäministeri. Olisi päästy tähän 7850 poliisiin, minkä te turvallisuuslupauksessa annoitte, ennen vaaleja.

Tolvanen kysyi, mitä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) aikoo tehdä.

– Keskityttekö te nyt hetken aikaa täysipainoisesti sisäministerin tehtäviin ja puolustatte viranomaisia ja rehellisiä suomalaisia?

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi, että ensi vuonna ”budjettirahoitus poliisille tulee olemaan korkeampi kuin koskaan aiemmin”.

– Te ette voi väittää, että tämä olisi leikkaus poliisille. Se voi tarkoittaa sopeuttamista, ja se tarkoittaa… (istuntosalissa kohistiin) …sen vuoksi – kuunnelkaa loppuun – sen vuoksi että te ette ole hoitaneet niitä (poliisin) kiinteistöjä kuntoon. Te ette ole laittaneet kalustoa kuntoon, Maria Ohisalo sanoi.

– Meillä on ongelma, jota me täällä taklaamme monesta eri näkökulmasta. Ja yhtä aikaa olemme myös lisänneet poliisien henkilötyövuosia viimeiset kaksi vuotta putkeen. Ja nyt on tämän talon tehtävä yhdessä varmistaa se, että sisäisen turvallisuuden selonteossa linjattu 8200 poliisia ainakin tulemme saamaan tämän vuosikymmenen aikana täyteen.

Ohisalo totesi aiemmin kyselytunnilla, että poliisille on tullut paljon uusia tehtäviä. Sen vuoksi ”käytännössä se määräraha joka nyt poliisille tulee on kyllä suurempi kuin ennen, mutta tiedämme sen, että sekään ei ole vielä tarpeeksi”.

– Olemme laittaneet jälkimmäiseen (”turvallisuusviranomaisten resursseihin”) paljon, paljon enemmän rahaa kuin aikaisemmat hallitukset, Ohisalo totesi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) halusi korjata keskustelua seuraaville suomalaisille mittakaavan: Suomen poliisin kokonaismääräraha on noin 800 miljoonaa euroa. 10,6 miljoonaa euroa on Saarikon mukaan summa, joka lisättiin valtiovarainministeriön ehdotuksen päälle poliittisten neuvottelujen kautta.

Kokoomuksen Pia Kauma totesi hallituksen ottavan ensi vuonna uutta velkaa lähes seitsemän miljardia euroa.

– Silti rahaa ei riitä poliisille. Se tuntuu aivan uskomattomalta, Pia Kauma sanoi.