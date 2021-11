Maria Ohisalo Elokapinasta IS:lle: Puolueet tarvitsevat kirittäjiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri puolustaa demokratian moniäänisyyttä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toivoo, että hänen siirtymisensä sisäministerin tehtävästä ympäristöasioista asioista vastaavaksi ministeriksi auttaa vihreitä saamaan puolueen keskeisiä ilmasto- ja ympäristöviestejä nykyistä paremmin esille.

Ohisalo palaa kesäkuun alkupuolella äitiysvapaalta takaisin töihin.

– Haluan tuoda niille vielä entistä enemmän näkyvyyttä ja painoarvoa puheenjohtajan suulla. Tässä ministerinsalkun vaihdos toivottavasti auttaa, hän sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hallitusta on arvosteltu siitä, että kunnianhimoiset ilmastolinjaukset eivät ole johtaneet riittävästi konkreettisiin tekoihin. Myös vihreät ovat saaneet kritiikkiä osakseen.

– Keskeistä on sen viestiminen omille kannattajille, että pala kerrallaan muutetaan maailmaa ja kaikki ei valmistu yhdessä yössä, Ohisalo vastaa arvosteluihin.

Kenties näkyvimpiä kriitikoita ovat olleet Elokapina-liikkeen aktivistit, jotka ovat kesästä lähtien tukkineet laittomasti mielenosoituksillaan Helsingin katuja. Sisäministerinä toiminutta Ohisaloa on arvosteltu siitä, että hän ei ole tuominnut suorasanaisesti Elokapinan toimintaa.

Ohisalolta kysytään haastattelussa, millaisena uhkana itselleen vihreät näkee Elokapinan?

– Pidän tärkeänä, että on tahoja, jotka kirittävät puolueita. Puolueet joutuvat tekemään kompromisseja, eikä yksikään pysty yksin ajamaan juuri sellaista maailmaa kuin haluaisi. Demokratian arvo on se, että on moniäänisyyttä, hän vastaa.

Ohisalo kuitenkin korostaa, että kansalaisvaikuttamisen on oltava aina ehdottoman väkivallatonta.