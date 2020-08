Maria Ohisalo: Elämme salakavalan kulkutaudin kanssa pitkään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan on varauduttava siihen, että koronapandemia ei ole ohi nopeasti.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan hallitus on edelleen sitoutunut testaa-jäljitä-eristä-hoida-strategiaan, jonka avulla on hänen mukaansa mahdollista pitää yhteiskuntaa auki koronakriisin aikana. Hallitus julkisti torstaina toimenpiteensä koronaviruksen toisen aallon leviämisen hillitsemiseksi.

Ministeri Ohisalon mukaan ”jokaisen on varauduttava siihen, että koronapandemia ei ole ohi nopeasti”.

− Joudumme elämään salakavalasti leviävän kulkutaudin kanssa vielä pitkään − vähintään kuukausia ja joidenkin arvioiden mukaan vuosia, hän kirjoittaa Facebookissa.

Ohisalon mielestä toimien on oltava kohdennetumpia kuin keväällä, koska ”koko maata koskevien laajojen rajoitusten inhimillinen ja taloudellinen hinta on valtavan suuri”.

− On ihmisiä, joiden perheet, opiskelut, työt ja kodit ovat eri maissa. Matkustamista kannattaa välttää, mutta aina sitä ei vaikkapa edellä mainituista syistä voi täysin välttää. Jokaisen on kannettava oma vastuunsa yhteisessä työssä koronavirusta vastaan. Hengen ja terveyden suojelu on näinä aikoina meidän jokaisen tehtävä, Ohisalo sanoo.

