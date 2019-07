Maria Ohisalo: Ei saa kannustaa vaaralliseen Välimeren ylitykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan EU:n pitää pureutua muuttoliikkeen juurisyihin.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan yksi Suomen tavoitteista EU-puheenjohtajakaudella on edistää turvapaikkajärjestelmän uudistusta rakentavien ja käytännönläheisten keskustelujen kautta.

Tähän liittyen ajankohtaisia ovat Välimereltä pelastetut turvapaikanhakijat.

Maria Ohisalo kertoo vastaanottaneensa Saksan sisäministeri Horst Seehoferin kirjeen, jossa EU:n puheenjohtajamaana toimivaa Suomea pyydetään lisäämään pelastuksia koskeva teema ensi viikon epävirallisen oikeus- ja sisäministerikokouksen asialistalle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Luonnollisesti kaikki merihätään joutuneet ihmiset on pelastettava, sillä jokainen ihmishenki on tärkeä. Tähän velvoittaa myös kansainvälisen merioikeuden säännökset. Mutta kun puhumme EU:sta, meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka eivät kannusta hengenvaaralliseen Välimeren ylitykseen, Maria Ohisalo kertoo Verkkouutisille.

– Tästä syystä meidän tulee pureutua muuttoliikkeen juurisyihin, edistää hyvää yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ja kehittää laillisia väyliä Eurooppaan.

Suomen puheenjohtajakauden ohjelman tavoitteena on edistää mereltä pelastettujen sisäisiä siirtoja koskevia väliaikaisia järjestelyjä.

Ohisalon mukaan tarkoitus on löytää tapa ratkoa sisäisiin siirtoihin liittyviä haasteita ja jakaa vastuuta jäsenmaiden kesken vapaaehtoisuuden pohjalta.

– Nykyisin komissio joutuu edelleen tapaus kerrallaan etsimään vastaanottajia Välimereltä pelastetuille ihmisille. On tärkeää, että laivakohtaisista ratkaisuista päästään kohti pysyviä, ennakoitavissa olevia järjestelyjä rantautumisiin.

Onnistuessaan tämä loisi Ohisalon mukaan jatkuvuutta ja auttaisi ehkäisemään tilanteita, joissa pelastettuja kuljettavat alukset joutuvat odottamaan lupaa rantautua jäsenvaltion alueelle.

– Aion keskustella aiheesta EU:n sisäministerikollegoideni kanssa ensi viikolla samalla kun käymme muutenkin agendan mukaista maahanmuuton tulevaisuuskeskustelua.

Ohisalon mukaan aihe on ajankohtainen ja tärkeä, ja onnistunut ratkaisu palvelisi paitsi kaikkia jäsenmaita myös yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista.

Pakolaispolitiikka

Italiaan on reilun viikon aikana tullut kaksi siirtolaisia Välimereltä pelastanutta alusta ilman lupaa. Kyseessä on avustusjärjestöjen alukset.

Toissa viikolla Italian viranomaiset ottivat haltuunsa Lampedusan saarelle siirtolaisia kuljettaneen hyväntekeväisyysjärjestön Sea-Watch 3 -pelastusaluksen. Aluksen kapteeni Carola Rackete pidätettiin, mutta hänet vapautettiin oikeuden päätöksellä myöhemmin viikolla.

Sea-Watchin tapaus nosti myös Suomessa ilmaan keskustelun pakolaispolitiikasta, sillä Suomi ottaa vastaan kahdeksan alukselta pelastettua turvapaikanhakijaa.

Seehofer totesi viikonloppuna Politicolle, että Saksa voi ottaa vastaan Italiaan rantautuvia siirtolaisia, jos myös muut Euroopan maat sitoutuvat samaan.