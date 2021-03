Maria Ohisalo: Ansiosidonnaiseen suhdannelisä – ”reilu malli työnhakijalle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtaja esittää, että alle 2-vuotiaan lapsen voisi viedä maksutta varhaiskasvatukseen osapäiväisesti.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mielestä työnteon kannustimia tulisi lisätä parantamalla pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia ottaa töitä vastaan.

Ohisalon mukaan helppo pääsy varhaiskasvatukseen tukee lasten kasvua, vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja lapsiperheiden toimeentuloa.

– Siksi ehdotammekin, että alle 2-vuotiaan lapsen voisi viedä maksutta varhaiskasvatukseen osapäiväisesti puolen vuoden ajaksi, Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessaan esitellessään vihreiden ehdotuksia hallituksen puoliväliriiheen.

Työmarkkinajärjestöt ovat käyneet läpi ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksia. Vihreiden mielestä nyt olisi tärkeää tutkia mahdollisuutta kehittää ansiosidonnaisen suhdannelisää.

– Suhdannelisä tarkoittaisi käytännössä sitä, että turva pitenisi, kun työtä on vähemmän tarjolla ja vastaavasti vähän lyhenisi, kun alueella on runsaasti avoimia työpaikkoja täyttämättä. Tämä olisi työnhakijan kannalta reilu malli. Silloin on turha patistella, kun töitä vain ei ole saatavilla, Ohisalo sanoi.