Maria Ohisalo: Afganistanista pakeneville turvallisia väyliä Eurooppaan

Sisäministerin mukaan ministeriössä mietitään, miten perheenyhdistämistä voitaisiin tehostaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo, että Suomen hallitus jatkaa työtään turvaa tarvitsevien afganistanilaisen puolesta.

– Afganistanissa on edelleen myös konsuliapua tarvitsevia Suomen kansalaisia ja pysyvällä oleskeluluvalla olevia, valtioneuvoston evakuointipäätösten piiriin kuuluvia sekä Suomessa jo olevien afgaanien perheenjäseniä, joista huoli on yhä suuri ja joiden tilanteeseen meidän pitää edelleen pystyä löytämään mahdollisimman ripeästi ratkaisuja, Maria Ohisalo sanoi tänään perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Ohisalo kertoi valtioneuvoston tehneen Afganistanin tilanteen johdosta kolme päätöstä ulkomaalaislain nojalla.

– Säännös koskee muuta humanitaarista maahanmuuttoa ja antaa valtioneuvostolle toimivallan päättää tietyn ryhmän ottamisesta Suomeen, Ohisalo kertoi.

Hänen mukaansa päätökset valmisteltiin tiiviissä viranomaisyhteistyössä, johon osallistuivat sisäministeriön johdolla ulkoministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Maahanmuuttovirasto, Suojelupoliisi ja Rajavartiolaitos.

– Evakuoitavien ryhmien määrittely tehtiin ulkoministeriöstä saatujen tietojen perusteella. Asian poikkeuksellisesta kiireellisyydestä ja osittain viikonloppuun sijoittumisesta huolimatta yhteistyö sujui mutkattomasti.

Listattuja henkilöitä evakuoitiin 180

Ohisalo kertoi, että valtioneuvosto päätti yhteensä 298 evakuoitavan henkilön osalta, että heille myönnetään jatkuva oleskelulupa neljäksi vuodeksi.

– Suomeen evakuoitiin konsuliavun perusteella myös päätöksen ulkopuolisia henkilöitä. He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä ja ohjautuvat Suomeen saapuessaan normaaliin turvapaikkamenettelyyn, Ohisalo sanoi.

Suomeen on saatu evakuoitua 330 henkilöä, joista ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan 150 on Suomen kansalaisia ja pysyvän oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Loput ovat Haaviston mukaan ”listattuja henkilöitä”, joita on siis 180 henkilöä.

Maahanmuuttoviraston johtaja Jari Kähkösen mukaan turvapaikanhakijoita on noin 80 ja heistä noin kymmenkunta on rekisteröity yksintulleiksi alaikäisiksi.

Ohisalo kertoi Maahanmuuttoviraston huolehtineen maahantulijoiden vastaanotosta Suomessa.

– Evakuoitujen ensivastaanotto lentoasemalla on sujunut Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksen johdolla hyvin ja sujuvasti.

Ohisalo kertoi, että evakuoituja on majoitettu vastaanottokeskuksiin eri puolilla maata. Vastaanottokeskuksissa huolehditaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista, ennen kuin maahantulijat saavat oleskeluluvat ja pääsevät muuttamaan kuntiin.

Pakolaisia odotetaan saapuvan

Ohisalon mukaan Afganistanin naapurimaihin ei ole toistaiseksi saapunut suuria määriä pakolaisia, mutta oletettavissa on, että tilanne muuttuu. Lisäksi naapurimaissa on jo ennestään paljon afganistanilaisia pakolaisina.

– Nyt on tuettava Afganistanin lähialueita ja naapurimaita, jotta ne pystyvät tarjoamaan välitöntä suojelua maasta pakeneville. Osana tätä yhteistyötä olisi tärkeää, että turvallisia ja laillisia väyliä Eurooppaankin olisi saatavilla. Samalla myös ihmissalakuljettajien toimintaan turvautumista voitaisiin hillitä, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta saadaan hyvin tarkasti kohdennettua apu tiettyyn henkilöryhmään ja tietylle alueelle. Hänen mukaansa Suomi on painottanut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien pakolaisten vastaanottamista korostaen perheiden ja naisten ja lasten asemaa pakolaiskiintiössä.

– Sisäministeriössä seurataan tarkkaan Afganistanin kriisin heijastusvaikutuksia muuttoliikkeen kehittymiseen niin Afganistanissa ja sen lähimaissa kuin Euroopassa ja Suomessa. Tulemme muun muassa miettimään konkreettisia keinoja, miten voimme tehostaa perheenyhdistämistä Afganistanin vaikeissa oloissa.

EU:n sisäministerit kokoontuvat ensi viikon tiistaina keskustelemaan Afganistanin tilanteesta ja EU:n toimista.

