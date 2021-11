Maria Miala ja Mikael Hedman Kokoomusnuorten varapuheenjohtajiksi

Nuorisojärjestö sanoo puolustavansa markkinataloutta ja liberalismia jokaisella yhteiskunnan saralla.

Kokoomusnuoret ovat kokoontuneet liittokokoukseen Seinäjoelle viikonlopuksi. Sunnuntaina vuorossa olivat liiton varapuheenjohtajien valinnat.

Maria Miala, 24, ja Mikael Hedman, 23, valittiin Kokoomusnuorten varapuheenjohtajiksi kaksivuotiskaudeksi 2022–2023. Helsinkiläinen Miala on varakaupunginvaltuutettu ja filosofian ylioppias sekä työskentelee IT-alalla. Riihimäkeläinen Hedman on teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelija ja Kokoomusnuorten liittovaltuuston jäsen sekä Hämeen Kokoomuksen piirihallituksen varajäsen.



– Seuraavan kahden vuoden aikana Kokoomusnuoret tulee vahvistamaan asemaansa poliittisena voimana, joka puolustaa vahvasti markkinataloutta ja liberalismia jokaisella yhteiskunnan saralla, järkevää maahanmuutto- ja eurooppapolitiikkaa sekä vastuullista talouspolitiikkaa, Miala kommentoi.



– Olen otettu saamastani luottamuksesta ja lähden ylpeänä luotsaamaan järjestöämme isänmaallisella ja oikeistolaisella polullaan. Kokoomusnuorten tulee olla koti jokaiselle kokoomushenkisille nuorelle muutoinkin kuin juhlapuheissa. Identiteettipoliittisen taistelun sijaan kokoomusnuorten tulee keskittyä siihen, mikä on luonnollinen vahvuutemme, Hedman kommentoi valintaansa.



Kokoomuksen Nuorten Liiton 88. liittokokous jatkuu Seinäjoella vielä sunnuntaina. Liittokokous valitsee järjestölle kymmenen liittohallituksen muuta jäsentä. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa on käsitelty järjestön toimintasuunnitelma, talousarvio sekä järjestön poliittista linjaa ja toimintaa määrittäviä liittokokousaloitteita.

Kokoomusnuoret valitsi lauantaina uudeksi puheenjohtajakseen luokanopettaja Ida Leinon, 27. Leino on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja toiminut KNL:n liittohallituksen jäsenenä.