”Minä näin” – Maria Guzenina syytti kollegaa asiattomasta sormieleestä

Eduskunnan täysistuntoilta oli poikkeuksellisen kiihkeä.

Eduskunnassa puhuttiin torstaina opposition Sdp:n Maria Guzeninan johdolla tehdystä vanhustenhoidon hoitajamitoituksen lakialoitteesta.

Istuntosalissa otettiin kovasti yhteen.

Salissa kuultiin heti muutama harvinainen nuhtelu, kun kansanedustajat käyttivät vastauspuheenvuoron oikeutta väärin päästäkseen ääneen. Varapuhemies huomautti sekä kärkkäästi esiintynyttä Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmania että Guzeninaa.

Kokoomuksen espoolaisedustajat huomauttivat keskustelussa Maria Guzeninalle, että Sdp on ollut Espoossa vanhusten palvelujen vastuupuolue, joka on ulkoistanut eikä pitänyt huolta henkilöstömitoituksesta. Keskustelun loppuvaiheissa kello 21 jälkeen Guzenina käytti puheenvuoron, jossa syytti muita puolueita koulukiusaamisen kaltaisesta tilanteesta, jossa ”enemmistö tulee sen kaikkein heikoimman kimppuun”.

– Tällä samalla logiikalla siis on keskustan syy, edustaja (Hannakaisa) Heikkinen, siis keskustan syy, että Espoossa henkilöstömitoitus ei ole aina riittävällä tasolla. Mutta, arvoisa puhemies – tämä oli siis sarkasmia, Maria Guzenina sanoi lähellään istuneelle Heikkiselle.

– Me olemme nyt täällä puhumassa todella vakavasta asiasta, ja nyt pitää lopettaa kaikenlaiset selitykset, miksi vanhusten palveluita ei voi parantaa…

Guzenina vaikutti havahtuvan pienen etäisyyden päässä istuneen Heikkisen eleeseen.

– Ja minä muuten näin, edustaja Heikkinen, kun te teitte tämän liikkeen, Maria Guzenina sanoi äkkiä ja pyöritti sormea ohimollaan.

– Ja se oli täysin asiaton, Guzenina jatkoi.

– Näyttäkää pöytäkirjaan!, Ben Zyskowicz huusi.

– No minä sen näytin äsken pöytäkirjaan, minä matkin häntä, ja täällä monet muutkin näkivät.

Keskustan Hannakaisa Heikkinen ei kommentoinut asiaa omassa puheenvuorossaan.

Lärväilyä ja

ylipuhumista

Seuraavana puhunut entinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) sanoi keskustelun edenneen 2,5 tunnin jälkeen siihen vaiheeseen, että kollegat ilmoittavat toisille, mitä saa puhua.

– Tämähän on sangen mielenkiintoista. Mutta se osoittaa minulle ainakin sen, että kun eväät on loppu – ja tyylilajejahan on useita, on lärväilyä ja ylipuhumista ja ohipuhumista ja dokumenttien faktojenkin muuksi muuttamista – niin yksi mahdollisuus olisi käydä keskustelua sellaisena kuin edustaja (Sdp:n Merja) Mäkisalo-Ropponen sitä täällä kävi, Juha Rehula sanoi tuohtuneena.

Rehulan mukaan voidaan käydä historiaa läpi tai yrittää etsiä yhdessä ratkaisuja. Hän ironisoi näin:

– Sehän on se varmin konsti tehdä yhdessä ratkaisuja, kun me toisemme dissaten ja puheitamme aika räikeälläkin tavalla vääristellen, kuten täällä esimerkiksi edustaja (Sdp:n Antti) Lindtman omalla kohdallani teki. Onhan se himpun hankalaa se rakentavan keskustelun käyminen.

Ex-ministerin mukaan ”ei se paljon kyllä lärväilyllä se homma muuksi muutu, mutta jokainen tyylinsä valitsee”.

– Eikä sormea heiluttamalla, Maria Guzenina huusi väliin.

Sanna Marin

pakotettiin?

Aiemmin kokoomuksen Ben Zyskowicz oli ihmetellyt, että tivataan perusoikeuksien nimissä 0,7 hoitajamitoitusta. Zyskowicz huomautti, että ilmeisesti Tampereella riittää vähempikin, koska siellä Sdp:n Sanna Marin oli äänestänyt 0,57 mitoituksen puolesta.

Lopulta Sdp:n Antti Lindtman vastasi.

– Ensinnäkin tämä Tampere. Kuten te hyvin tiedätte, muun muassa Petteri Orpon valtiosihteeri ajoi Tampereella tätä hoitajamitoituksen leikkaamista. Ja juuri tämä on se esimerkki, minkä takia tämä hoitajamitoitus, minimimitoitus, tarvitaan: ettei kunnissa jouduta samaan tilanteeseen kuin valtiolla monta kertaa, ilmeisesti hallituksessa nytkin, että aina kokoomus estää parannukset, Antti Lindtman sanoi.

Tähän Ben Zyskowicz kommentoi takaisin näin:

– On varmasti aika kummallinen väite, että valtiovarainministeri Orpon valtiosihteeri on pakottanut demareiden tämänhetkisen puheenjohtajan Sanna Marinin äänestämään Tampereella 0,7:n hoitajamitoituksen puolesta, kun toinen vaihtoehto oli 0,58.

– Ja kun täällä vaaditaan minulta jatkuvasti esimerkkejä laitoksista, joissa riittää vähempi kuin 0,7, niin en osaa niitä laitoksia sanoa, mutta ilmeisesti sellaisia Tampereella on, kun siellä Tampereella päätettiin, että 0,57 riittää, Zyskowicz päätti.