Maria Guzenina: Antti Häkkäsen näkemys on erikoinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hoitajamitoituksen toteuttamiselle ei ole esteitä, SDP:n kansanedustaja sanoo.

Perustuslakivaliokunnan jäsen Maria Guzenina (sd.) kertoo pitävänsä erikoisena kansanedustaja Antti Häkkäsen (kok.) näkemystä siitä, että vanhuspalveluiden hoitajamitoitus olisi joutunut vastatuuleen.

– Kokoomus lietsoo nyt turhaan paniikkia asiassa. Jos kokoomus ei halua olla mukana rakentamassa parempaa vanhustenhoivaa, ei sitä olla siihen pakottamassa. Lain valmistelu etenee joko kokoomuksen kanssa tai ilman sitä. Kokoomuslaisten pitäisi vihdoinkin päättää kannattavatko he hoitajamitoitusta vai yrittävätkö edelleen heitellä kapuloita sen rattaisiin, Guzenina sanoo tiedotteessaan.

Perustuslakivaliokunta sai viime viikon torstaina valmiiksi lausuntonsa vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukseen. Siinä todetaan ehdotetun siirtymäsääntelyn johtavan siihen, että ehdotettu 0,7 mitoitus tulee tosiasiassa osin voimaan jo 1.8.2020 mutta sitä vastaava valtion lisärahoitus on kuntien käytettävissä vasta 1.4.2023 alkaen.

Lakiehdotuksen siirtymäsäännöstä vaaditaan täsmennettäväksi. Siitä on käytävä ilmi henkilöstömitoituksen määräytymisen perusteet ja sen aiheuttamien kustannusten korvattavuus valtionosuusjärjestelmän puitteissa myös siirtymäaikana.

– Perustuslakivaliokunta on tehnyt normaalia lakiesityksen arviointia, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta nyt muokkaa esityksen hyväksyttävään muotoon. Hiottavaa esityksessä edelleen on, mutta toisin kuin kokoomuksen suunnasta nyt annetaan ymmärtää, estettä hoitajamitoituksen voimaanastumiselle syksyllä ei ole. Kyse ei ole dramaattisesta muutoksesta, se on täysin toteutettavissa ja myös toteutetaan, Guzenina sanoo.

– Annetaan nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehdä työnsä. On hatunnoston paikka, että koronasta johtuvan poikkeusajan keskelläkin on pystytty edistämään tätä tärkeää lakia, jossa parannetaan ikäihmisten perusoikeuksia.

– Ikäihmisemme ansaitsevat tämän uudistuksen. Hoitajamitoitus laitetaan nyt kuntoon.

”Pelkkä pykäläkirjaus ei tuo parempaa palvelua ikäihmisille.Sitä tuovat pykäläkirjauksen lisäksi riittävät rahat,joilla hoitajia palkataan ja riittävä määrä hoitajia,joita voidaan palkata.Nyt puuttuvat rahat ja hoitajat”,sanoo Häkkänen https://t.co/z27e1k8CB5 — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) June 16, 2020