Maria Guzenina: Hävyttömyys huipussaan – Antti Häkkänen: Te vääristelette

SDP:n ja kokoomuksen kansanedustajat syyttelivät toisiaan vanhuspalveluiden kriisistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko otti eduskunnassa esille johtavien vanhuspalveluvirkamiesten huolen siitä, että ikääntyneen väestön palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen on ajautumassa kansalliseen kriisiin. Risikko viittasi Kuntaliiton kannanottoon tällä viikolla.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen muistutti, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) lupasi pari vuotta sitten, että asia on käden käänteessä hoidettu.

– Nyt ollaan tilanteessa, että meillä on tiukemmat kriteerit säädetty lakipykäliin, mutta tosiasiallinen tilanne kentällä ei ole parantunut. Päinvastoin, se on itse asiassa huonontunut. Ministeri Kiuru, oletteko te kartalla kentän tilanteesta, Häkkänen kysyi eduskunnan käsitellessä sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan budjettiesitystä ensi vuodelle.

Myös kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) totesi Kiurun luvanneen oppositiossa laittaa hetkessä vanhuspalvelut kuntoon.

– Kysynkin: missä ovat nyt toimenne, kun olette vastuussa, Sarkomaa kysyi.

– Vanhustenhuollon tilannetta ja hoitajapulaa kuvataan katastrofaaliseksi. Valtava asiantuntijajoukko on kirjallisesti vedonnut teihin ja nostanut yhteisellä hätähuudolla esille sen, että korjaustoimia tarvitaan ja että hallituksen toimet ovat jopa syventäneet tätä vanhustenhuollon kriisiä, Sarkomaa jatkoi.

”Kokoomus oli tulppana, ei olisi hoitajakatoa”

SDP:n kansanedustaja Maria Guzenina suivaantui kokoomusedustajien puheista.

– Kyllä on hävyttömyys huipussaan kokoomuksen riveissä. Hoitajien työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut koetuksella jo aivan valtavan liian pitkään, ja tämä ongelma olisi voitu hoitaa jo 2010-luvun alussa, Guzenina sanoi.

Peruspalveluministerinä vuosina 2011-2013 toimineen Guzeninan mukaan ”kokoomus oli silloin tulppana” ja kieltäytyi säätämästä henkilöstömitoitusta vanhuspalveluihin.

– Jos se olisi tehty silloin, me emme olisi tässä tilanteessa nyt: meillä ei olisi hoitajakatoa, hoitajat eivät harkitsisi muille aloille siirtymistä, Guzenina väitti.

Hänen mukaansa nykyinen hallitus on ministeri Kiurun johdolla vihdoinkin tehnyt ”välttämättömän, mitä kokoomus on vastustanut yli vuosikymmenen”.

– Ja minun mielestäni tuo on hävytöntä, että kokoomus nyt syyllistää sitä ministeriä, joka on viemässä tätä eteenpäin, sitä hallitusta, joka vihdoinkin on viemässä tämän asian kuntoon, Guzenina jatkoi.

Pykälien kiristäminen ei auttanut

Kokoomuksen Häkkänen tyrmäsi Guzenina väitteet.

– Eihän kokoomus ole esittänyt tässä vaiheessa muuta kuin kysymyksiä ministerille, miten asia hoidetaan kuntoon, kuten te olette luvanneet, Häkkänen sanoi.

Häkkänen totesi, että Kuntaliiton tiedotteen mukaan vanhustenhoidossa alkaa kansallinen hätätila ja asiantuntijaryhmän mukaan vanhustenhoidossa on nyt kriisitilanne päällä.

– Guzenina, te vääristelitte nyt kokoomuksen viestiä, Häkkänen totesi.

Häkkänen tähdensi vielä, että pykälien kiristäminen ei ole parantanut vanhustenhoidon tilaa kentällä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) myönsi, että on tunnustettava, ettei hoitajamitoitus sinänsä ratkaise vanhustenhoidon ongelmia, jos hoitavia käsiä ei saada rekrytoitua.

”Guzeninalla vähän muisti pätkii”

Perhepalveluministerinä ennen Guzeninaa 2007-2011 toiminut Risikko arveli, että Guzeninalla ”vähän muisti pätkii”.

– Nimittäin silloin 2011 oli kokoomuksen johdolla edellisellä kaudella tehty vanhuspalvelulain esitys, jossa oli subjektiivinen oikeus, vahva oikeus saada palveluja, ja teidän vetovastuullanne se vesitettiin, Risikko sanoi Guzeninalle.

Risikon mielestä ”kannattaa muistaa faktat ja vasta sitten sanoa niistä”.

– Jos silloin olisi se tehty, niin me oltaisiin aivan toisessa tilanteessa, Risikko totesi.

Häkkänen muistutti, että Kiuru ei ole vieläkään vastannut kysymykseen, mitkä ovat ministerin toimet ja viestit kuntakentälle, vaikka vanhustenhuolto on ajautumassa käytännössä kriisiin vuodenvaihteessa.

Sarkomaa sanoi ymmärtävänsä, että kokoomusta huudetaan nyt apuun.

– Mutta te olette nyt hallituksessa. Ministeri Kiuru. Voisitteko te vastata nyt eduskunnan edessä, mitä toimia te teette, että hoitajia olisi riittävästi, Sarkomaa pyysi.

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen vahvisti, että vanhustenhoidon kriisi on todellisuutta.

– Jos me emme pysty ratkaisemaan tätä hoitohenkilöstön akuuttia kriisiä, niin me emme pysty myöskään ratkaisemaan tätä vanhustenhoidon ongelmaa. Se on ihan päivänselvä, Nurminen sanoi.

Hallitus käynnistää ohjelman sote-henkilöstöpulan vuoksi

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kertoi, että hallitus päätti budjettiriihessä käynnistää poikkihallinnollisen ohjelman sote-henkilöstöpulaan vastaamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Kiurun mukaan ”aivan a ja o” on, että koulutuspaikkoja saadaan lisää.

– Tämä henkilöstöpula ei tule ratkeamaan muuta kuin sillä, että me saamme tälle alalle koulutettua lisää ihmisiä, Kiuru totesi.

Kiurun mukaan toisaalta on todettava, kuten Guzenina sanoi, että 2010-luvun alkupuolella merkittävä määrä työntekijöitä on siirtynyt muille aloille.

– Mistä me saamme vetovoimaa lisää, jotta nämä ihmiset tulisivat alalle takaisin? Tai mistä me saamme vetovoimaa alalle haluaville, että he haluavat tulla tänne.

Kiurun mukaan eettinen stressi ja uupumus ovat vakava asia, ja pandemian jäljiltä hoitajat alkavat kadota. Hänen mukaansa budjettiriihessä on sovittu, että ”isommalla porukalla” ryhdytään miettimään, mitä asialle pitää tehdä.

– Tämä on työmarkkinajärjestöjen asia aivan varmasti palkkapolitiikan näkökulmasta, mutta tämä on myös valtioneuvoston asia monella tavalla, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan asiaan paneudutaan lähiviikkoina.