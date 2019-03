Mari-Leena Talvitie: Tiedustelu päivitetään Euroopan tasolle

Kansanedustajan mukaan eduskunnan hyväksymä uudistus vahvistaa viranomaisten toimintaedellytyksiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie pitää tiedustelulakien uudistusta merkittävänä parannuksena Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Lakipaketti hyväksyttiin maanantaina toisessa eduskuntakäsittelyssä yksimielisesti. Talvitien mukaan muutos tarkoittaa, että kansallisesta turvallisuudesta huolehtivien viranomaisten toimivaltuuksia tehostetaan muiden Euroopan maiden tasolle.

– Aiemmin on ollut niin, että viranomaisemme on saanut hankkia tietoja vain, jos on jo tapahtunut rikos, epäiltynä on henkilö ja tapahtumat ovat olleet kotimaassa. Nyt turvallisuusviranomaisemme saavat hankkia tiedustelutietoa, jos jokin taho tai asia uhkaa kansallista turvallisuuttamme, vaikka epäiltynä ei olisi yksittäinen taho tai henkilö ja vaikka uhka kohdistuisi Suomeen ulkomailta, Talvitie toteaa tiedotteessa.

Ennen uudistusta tietoja jouduttiin usein hankkimaan muiden maiden tiedusteluviranomaisilta.

– Viranomaisten keinot estää Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa siis paranevat oleellisesti, Mari-Leena Talvitie sanoo.

Tietoverkkoihin kohdistetaan häirintää ja vakoilua

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotuksiin tehtiin muutamia tarkennuksia. Tiedusteluvaltuuksien käyttöedellytyksiä tarkennettiin menettelyn sujuvuuden ja kansalaisten oikeusturvan vuoksi. Tiedusteluvaltuuksia on mahdollista käyttää tietojen hankkimiseksi vain kaikkein vakavimmista turvallisuutta uhkaavista toimista.

– Tietoliikennetiedustelu kohdistuu kansallisen turvallisuuden näkökulmasta Suomen rajat ylittäviin tietokaapeleihin. Tiedustelulla ei ole mahdollista toteuttaa yleistä, kohdentamatonta ja kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa. Tiedustelu kohdistuu nimenomaan Suomea ulkomailta uhkaavaan toimintaan ja sen suunnitteluun, Talvitie sanoo.

Tietoverkot ovat nykyään rikollisille iskukohde, johon kohdistetaan runsaasti häirintää ja vakoilua. Niiden kautta myös suunnitellaan, viestitään ja raportoidaan tehtävistä ja operaatioista. Tietoliikennetiedustelu on Talvitien mukaan olennainen keino tämänkaltaisten vakavien rikosten suunnittelun ja viestinnän ennakolliseksi selvittämiseksi.

– Kokonaisuutena ottaen tiedustelulait ovat toimiva kokonaisuus, joka merkittävästi parantaa Suomen kansallista turvallisuutta ylläpitävien viranomaisten toimintaedellytyksiä, Mari-Leena Talvitie toteaa.

Eduskunta hyväksyi sotilas- ja tiedustelulait maanantaina, yksimielisesti! Hallintovaliokunnan osalta mietintökin oli yksimielinen. Nyt on turvallisuusviranomaisten tiedustelun työkalut päivitetty, ja hyvä niin! #eduskunta #turvallisuus #kokoomus #tulevaisuudenrakentaja — Mari-Leena Talvitie (@marileenat) March 11, 2019