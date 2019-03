Mari-Leena Talvitie: Sote-palveluissa edettävä kuntapohjalta

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mielestä kunnat ovat hyvä pohja sote-palveluissa.

– Kokoomus tarjoaa ratkaisuja, joissa tärkeimmässä asemassa on ihminen, sekä potilaana että työntekijänä. Nopea hoitoon pääsy turvataan puolittamalla hoitotakuun ajat. Ne voidaan tehdä nopeasti eivätkä ne edellytä mammuttimaisia lainsäädäntöhankkeita. Ihmisillä ei ole aikaa odottaa pääsyä terveyspalveluihin. Heitä eivät kiinnosta hallinnontasot ja maakuntaverot, vaan se, että pääsee hyvään hoitoon silloin kun sitä tarvitsee, kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen esittämä ratkaisu on oikeudellisesti varmalla pohjalla, sillä esimerkiksi maakuntaveron perustuslainmukaisuudesta ei ole varmuutta. Ratkaisussa keskitytään soten uudistamiseen, ei hallintoon.

– Luotamme kuntien ja kaupunkien haluun tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja kuntalaistensa kannalta, asiakaslähtöisesti. Lailla voidaan luoda tehokkaita kannustimia, jotta kunnat valitsevat yhteistyöalueensa ja tekevät sen edellyttämät päätökset, Talvitie toteaa.

Talvitien mukaan jo nykyinen lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään yhteistyötä palvelujen järjestämisessä vähintään 20000 ihmisen väestöpohjalla; väestöpohjavelvoitetta voidaan edelleen tarkastella. Lisäksi lainsäädännöllä määritellään, millaisia palvelujen tulee olla sisällöltään, jotta tasavertaisuus eri puolilla maata toteutuu (palvelujen laatuvaatimukset). Tämä ohjaa kuntia yhteistyöhön, jotta laatuvaatimukset voidaan täyttää.

– Kunnissa on odotettu sote-ratkaisua yli 10 vuotta. Siksi monia toimia, esimerkiksi vanhusten palveluasumista, on kilpailutettu pelkillä euroilla, unohtaen laatuvaatimukset kokonaan. Tämä tarkoittaa, ettei ihmisillä ja omaisilla ole tällä hetkellä mahdollisuutta valittaa, jos laatu ei ole kohdallaan. Tähän ratkaisuna ovat parempi tilaajaosaaminen ja palvelusetelit, jolloin sote-toimijoiden on täytettävä niille asetetut laatukriteerit, Talvitie sanoo.

Hänen mukaansa hoitotakuun lyhentäminen on vaikuttavin ja nopein keino jonojen poistamiseen.

– Kokoomus haluaa lyhentää aikaa, jossa palvelut on tarjottava. Mikäli palvelutakuu ei toteudu, myönnetään asiakkaalle palveluseteli, jotta hän saa tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti.

– Kuntaliiton linjaukset osoittaa kuntien tahtotilan ratkaista asia nyt, koska asiassa on vatuloitu ihan tarpeeksi. Nyt on aika luoda laajemmat hartiat ja tehdä yhteistyötä. Kaikki me tiedämme, ettei sama malli sovellu koko maahan. On aika vapauttaa sote-alan osaajat ja kuntapäättäjät tekemään asiakaslähtöisiä ratkaisuja odottamiseen ja lausuntojen sijaan. Kokoomus on tässä mielellään mukana, Talvitie lupaa.