Mari-Leena Talvitie: Laadukkaat pelastuspalvelut on turvattava

Kokoomuksen esitykset ovat kansanedustajan mukaan hallituksen käytettävissä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie on tyytyväinen kokoomuksen vaihtoehtobudjetin lisäyksiin turvallisuuden ja oikeusvaltion kokonaisuuteen. Talvitie luonnehtii puolueen linjaa vastuulliseksi.

– Kokoomus on Suomen johtava turvallisuuspuolue. Teimme vaihtoehtobudjetissamme kunnianhimoiset lisäykset turvallisuuden ja oikeusvaltion kokonaisuuteen. Jotta Suomi voi olla yksi maailman turvallisimmista maista tulevaisuudessakin, tarvitaan turvallisuustekoja.

– Tähän kiteytyy (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen ja kokoomuksen vaihtoehtojen ero turvallisuuden ja oikeusvaltion saralla. Vaihtoehtomme toisi muun muassa lisää pelastajia, syyttäjiä ja vankilaturvallisuutta, kokoomusedustaja sanoo tiedotteessaan.

Talvitie nostaa kokoomuksen vaihtoehtobudjetin turvallisuusosiosta etenkin panostuksen pelastajien koulutusmäärän kasvattamiseen.

– Kokoomus haluaa turvata laadukkaat pelastuspalvelut, jotta jokainen voi luottaa avun saamiseen hädän hetkellä, asuin- ja tapahtumapaikasta riippumatta. Pelastustoimen tulevaisuuden näkymissä on iso huoli, joista vakavin on Suomea 2020-luvun lopulla kohtaava jopa 2500 pelastajan pelastajapula. Siksi lisäämme vaihtoehtobudjetissamme 3,75 miljoonaa euroa pelastajien koulutusmäärän lisäämiseen.

Talvitie iloitsee myös vaihtoehtobudjetin panostuksista oikeusvaltion vahvistamiseen.

– Kokoomukselle vahva oikeusvaltio on yhteiskunnan perusta. Jotta suomalaisten oikeusturva voi toteutua, rikosketjun on toimittava ja sen on oltava riittävästi resursoitu poliisista syyttäjälaitokseen ja tuomioistuinlaitoksesta vankiloihin. Marinin hallitus ei ole tästä huolehtinut. Yhteensä 15,5 miljoonan euron lisäyksillämme syyttäjien määrää voidaan lisätä, oikeudenkäyntien kestoa lyhentää ja vankilaturvallisuutta parantaa.

–Nämä ja kaikki muut esityksemme ovat vapaasti hallituksen käytettävissä, Talvitie päättää.