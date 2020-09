Mari-Leena Talvitie johtamaan Tekniikan Akateemisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja valittiin palkansaajajärjestön uudeksi puheenjohtajaksi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri Mari-Leena Talvitie pitää tärkeänä erityisesti TEK:n nostamista yhteiskunnalliseksi ajatusjohtajaksi teknologian kehityksessä.

Hän haluaa laajentaa tieteen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä palkansaajaliikkeen kanssa.

– Teknologia-ala on monella tapaa yhteiskunnallisten muutosten eturintamassa ja siksi tekniikan alan palkansaajaliikkeelle uudistuminen on tärkeää. Teknologia-alalla on esimerkiksi hyvin laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet sekä edellytykset keskustella tekniikan ja ihmisen yhteistyöstä, Talvitie sanoo.

Hänen mukaansa monet työelämän pelisäännöt kaipaavat päivitystä, osin koronan vauhdittamana.

– Suurin osa liiton jäsenistä ei voi laskea työaikaa, vaan tekee tarvittavat työt. Työelämän lainsäädännön kehittämisessä tulisikin nähdä muuttunut työelämä ja ratkoa uudenlaisia haasteita liittyen työn ja perheen yhteensovittamiseen, saada oikea-aikaista apua mielenterveysongelmiin ja työn organisointiin.

Vastaehdokkaina puheenjohtajavaalissa olivat Juho Salmi Helsingistä ja Mika Uusi-Pietilä Tampereelta. Ensimmäisellä äänestyskierroksella Talvitie sai 34 ääntä, Salmi 26 ääntä ja Uusi-Pietilä 17 ääntä. Toisella kierroksella Talvitie sai 44 ääntä ja Salmi 33 ääntä.