HS: Ravintola-ala vastustaa uusia rajoituksia, varoitus työvoiman loppumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Lapin mukaan koronapassin hyllyttämisen vaikutus olisi ravintola-alalle tuhoisa.

Matkailu- ja ravintolapalveluita edustavan Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi ei tahdo uusia rajoituksia ravintola-alalle. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Lappi kritisoi esillä ollutta koronapassin väliaikaista hyllyttämistä. Hänen mukaansa se osuisi todella pahasti matkailu- ja ravintola-alaan.

– Huoli on valtava joka puolella, mistä viestiä on tullut. Matkailukeskuksissa on nyt paras joulusesonki menossa, Lappi kommentoi.

Lappi arvioi, että koronapassin väliaikainen hyllyttäminen siirtäisi yöllisen ravintolatoiminnan yksityistiloihin, mikä ei estäisi koronaviruksen leviämistä.

Hänen mukaansa uusien rajoitusten vaikutus erityisesti alan työvoimatilanteeseen olisi tuhoisa.

– Jos tulisi tilanne, jossa koronapassilla ei voisi rajoituksista päästä eroon, niin se tarkoittaa, että väkeä yhä enemmän lähtee pois tältä alalta. Kun tämä joskus päättyy, meillä ei ole työvoimaa. Jo tällä hetkellä työvoima­pula on valtava, Lappi kommentoi.

Lapin huoli koskee myös tapahtuma-alaa.

– Tilanne on siellä ollut koko kriisin ajan tämän syksyn lyhyttä aikaa lukuun ottamatta todella heikoissa kantimissa, esimerkiksi kongressi- ja messu­toimialalla