MaRa: Toimialan kriisi jatkuu vuosia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajojen sulkeminen sekä kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat vieneet asiakkaat hotelleilta ja kylpylöiltä.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan auki olevien hotellien käyttöasteet ovat tällä hetkellä 2–5 prosenttia. Hotelleista kiinni on jo noin 80 prosenttia. Kuitenkin suuri osa kuluista juoksee edelleen.

Vuokran osuus kuluista on iso. Erittäin harva vuokranantaja on alentanut vuokraa tai poistanut vuokranmaksuvelvollisuuden.

– Toimiala on raskaasti tappiollinen. Sen toipuminen epidemian päättymisen jälkeen on muita matkailualoja hitaampaa, koska ulkomaalaisten asiakkaiden ja liikematkustajien määrä on suuri. Myös hotelli-investoinnit ovat peruuntumassa. Toimiala tarvitsee valtiolta rahallista tukea muiden Pohjoismaiden tavoin yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hän muistuttaa, että julkinen valta on päätöksillään kieltänyt yrityksiä harjoittamasta elinkeinoaan ja vienyt työntekijöiltä mahdollisuuden harjoittaa ammattiaan.

–Ymmärrämme toimia, joilla koronaviruksen leviämistä rajoitetaan. Toisaalta eduskunnan ja hallituksen on osaltaan kannettava vastuunsa niistä valtavista tappioista, joita hotelli- ja kylpyläalalle aiheutuu. Erilaisia suoraan niille suunnattuja tukimalleja on tehty muissa Pohjoismaissa. Jos Suomessa ei toimita samalla tavalla, Suomi putoaa etenkin kansainvälisen matkailun kelkasta. Majoitusalan liikevaihto laskee tänä vuonna 0,6–1,1 miljardia euroa kriisin pituuden mukaan, Lappi sanoo.

Suomessa oli ennen koronakriisiä kaikkien aikojen hotelli-investointien buumi. Yksin pääkaupunkiseudulle oli tulossa noin 30 uutta hotellia. Suuri osa näistä investoinneista jää toteutumatta.

Timo Lapin mukaan toimialan kriisi jatkuu useamman vuoden. Kotimaisella kysynnällä on olennainen merkitys toimialan selviytymisen kannalta.

– Hotelli- ja kylpyläalan kiinteät kulut ovat suuret: vuokrat 20–35 prosenttia, palkat henkilöstösivukuluineen yli 20 prosenttia ja raaka-ainekulut lähes 15 prosenttia liikevaihdosta. Vuokrien merkitys on olennainen yritysten selviämisen kannalta. Useissa vuokrasopimuksissa on niin iso minimivuokra, etteivät hotellit ja kylpylät pysty sitä maksamaan, hän sanoo.

Vuokrien siirto akuutin koronakriisin jälkeiseen aikaan ei auta, koska yritysten kassat ovat tyhjiä ja tulevaisuuden näkymät ovat heikot.

– Tästä huolimatta ylivoimainen enemmistö hotellien ja kylpylöiden vuokranantajista ei ole suostunut alentamaan vuokriaan merkittävästi. Tämä ei ole vastuullista toimintaa eikä vuokranantajienkaan kannalta järkevää, koska toimialan sopeutuminen heikkoon kysyntään tapahtuu silloin konkurssien ja yrityssaneerausten kautta. Se heikentää merkittävästi myös toimialan tulevaisuuden investointikykyä. Vetoan voimakkaasti vuokranantajiin, että ne alentaisivat vuokria koronakriisin ajalta merkittävästi ja sen jälkeenkin ja auttaisivat näin hotelleja ja kylpylöitä selviytymään, Lappi vetoaa.

Samanlainen palvelujen kysyntätilanne kuin hotelleilla ja kylpylöillä on myös kongressikeskuksilla, messuilla, keilahalleilla sekä leikki- ja liikuntapuistoilla.