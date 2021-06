MaRa: Kuinka kauan oikeuskansleri sallii tämän jatkuvan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

– Monet maat avaavat matkustamista, mutta Suomessa matkustamisen avaava lainsäädäntö on vielä valmistelussa. Kansainvälinen matkailumarkkina jaetaan uudelleen, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hänen mukaansa Suomen tulee noudattaa EU:ssa hyväksymiään matkustussääntöjä.

– Matkailun avaamista koskevan toimivan sääntelyn aikaansaaminen on ollut erittäin vaivalloista ja hidasta. Matkailun avaamista koskeva lakiesitys on edelleen STM:ssä valmisteltavana. Lausuntokierroksella olleeseen lakiesitykseen sisältyi lukuisia ongelmia, jotka heikentäisivät Suomessa toimivien yritysten asemaa kilpailijamaihin verrattuna, Lappi sanoo.

Matkailu on koronakriisin jälkeen kasvava vientiala, jonka osuus Suomen kokonaisviennistä oli 5,2 prosenttia ja palveluviennistä 16 prosenttia vuonna 2019. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskysyntä oli ennen kriisiä viisi miljardia euroa.

– Monet jäsenyrityksemme ovat täysin riippuvaisia ulkomaalaisista matkailijoista. Ulkomaalaisten matkailijoiden vähäisyys tuntuu etenkin pääkaupunkiseudulla sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pahimmin kärsineitä toimialoja ovat hotellit ja ohjelmapalvelualan yritykset. Jos Suomi ei anna täällä toimiville yrityksille nopeasti kilpailukykyisiä matkustussääntöjä, menetämme kansainvälisiä asiakkaita kilpailijamaille ja yrityksiä joutuu lopettamaan toimintansa, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa matkailuyritysten kannalta pahin vaihtoehto on, että suomalaiset voisivat matkustaa vapaasti ulkomaille, mutta ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon edellytykset Suomeen olisivat kilpailijamaita tiukemmat, Lappi toteaa.

Suomi on ollut hyväksymässä EU:ssa suositusta matkailun avaamisesta. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa luonnoksessa esitettiin selvästi tiukempaa sääntelyä. Hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle on viivästynyt. Timo Lapin mukaan matkailualan kannalta on välttämätöntä, että eduskunta hyväksyy lain ennen kesätaukoa.

– Lakiluonnoksessa ei ole annettu merkitystä rokotusten etenemiselle, mikä muuttaa jo kesän jälkeen Suomen tilannetta olennaisesti. Tästä huolimatta poikkeussääntelyn ehdotetaan olevan voimassa toukokuun 2022 loppuun asti.

Lapin mielestä näyttää siltä, että sääntelyssä on jäämässä koronavaihe päälle.

– Perustuslaissa turvattu ja EU:n keskeisiin periaatteisiin kuuluva vapaa liikkuvuus näyttää jäävän jalkoihin. Valtioneuvoston tulee siirtyä sääntelyssä koronan jälkeiseen aikaan, jossa perustuslaissa ja EU:n perussopimuksessa turvatut oikeudet saavat arvoisensa aseman, Lappi toteaa.

Ravintoloita koskevat rajoitukset purettava

Valtioneuvosto on kiristänyt ravintoloiden toimintaedellytyksiä nopeasti tautitilanteen muuttuessa heikommaksi. Kun tautilanne on muuttunut nopeasti olennaisesti paremmaksi, valtioneuvosto viivyttelee Lapin mielestä rajoitusten lieventämisessä ja purkamisessa.

– Tilanne on yrittäjien ja työntekijöiden näkökulmasta kestämätön. Valtioneuvosto rajoittaa elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja työntekijöiden oikeutta työhön tilanteessa, jossa rajoittaminen ei ole välttämätöntä eikä oikeasuhtaista. On ilmeistä, ettei valtioneuvostolla ole oikeaa tilannekuvaa yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Jos olisi, rajoitusten purkaminen olisi ripeämpää. Lisäksi Kanta- ja Päijät-Hämeen rajoitukset ovat tartuntatautilain 58 a §:n 4 momentin vastaisia ilmaantuvuuslukujen nopean ja olennaisen pienentymisen takia. Kuinka kauan oikeuskansleri sallii tämän jatkuvan, Lappi kysyy.

Perustason alueillakin on voimassa normaalia olennaisesti tiukemmat asiakaspaikka-, anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Kiihtymisvaiheen anniskelu- ja aukioloaikarajoituksetkin ovat tiukemmat kuin ennen ravintoloiden sulkua. Perustasolla ja kiihtymisvaiheessa ruokaravintoloiden ja muiden ravintoloiden asiakaspaikkarajoitukset tulee poistaa.

– Valtioneuvoston tulee palauttaa nopeasti yrittäjien ja työntekijöiden perustuslakiin perustuvat oikeudet täysimääräisinä voimaan. Perustason ravintoloiden kaikki rajoitukset tulee poistaa tehostettua hygieniavaatimusta lukuun ottamatta heti. Kiihtymisvaiheen ravintoloiden anniskelu tulee sallia kello 1 asti ja ravintoloiden olla auki kello 2 asti. Nämäkin rajoitukset tulee poistaa ennen juhannusta, Lappi esittää.