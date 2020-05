MaRa: Korvaus vain puolet tarvittavasta

Esitetty 170 miljoonaa on liian vähän ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneisiin vahinkoihin nähden.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ei pidä eduskunnan talousvaliokunnan esittämä ravintolakorvausta riittävänä.

Talousvaliokunnan mietinnössä ravintoloille sulkemisesta aiheutuvaa vahinkojen korvausta on korotettu noin 170 miljoonaan euroon. Korvaus on kuitenkin MaRan mukaan liian pieni ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneisiin vahinkoihin nähden.

– MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat esittäneet kohtuullisen korvauksen määräksi 350 miljoonaa euroa. Talousvaliokunnan esittämä määrä on vain puolet siitä. Korvaus on ravintolayritysten ja niiden työntekijöiden ahdinko huomioon ottaen liian pieni. On kuitenkin asianmukaista, että talousvaliokunta esittää korvauksen nostamista noin 170 miljoonaan euroon. Toivottavasti tarvittava notifikaatio EU:lle tehdään nopeasti, koska korvauksen maksamisella on kiire, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Korvaus syrjii Maran mukaan isompia ravintoloita ja henkilöstöravintoloita. Lisäksi valiokunnan esittämä ratkaisu uudelleentyöllistämiskorvauksesta on kohtuuton kesäravintoloiden osalta. Tukea voidaan myöntää vain siitä määrästä työntekijöitä, jotka ovat olleet yritykseen työsuhteessa helmikuussa.

MaRa muistuttaa, että esäravintoloilla ei ollut helmikuussa lainkaan työntekijöitä. Ne kuitenkin kärsivät sulkemispäätöksen vuoksi suuret menetykset huhti-toukokuussa, kun muun muassa pääsiäisen, vapun ja äitienpäivän myynti jäi toteutumatta.

– On todella harmillista, että lakiin jää kilpailua vääristäviä säännöksiä, ja ettei se ota huomioon sulkemispäätöksestä aiheutuvia tosiasiallisia negatiivisia seurauksia henkilöstöravintoloille. Kesäravintoloiden jättämiselle uudelleentyöllistämiskorvauksen ulkopuolelle ei ole perusteita, Lappi toteaa.

Talousvaliokunnan mietinnössä on MaRan mielestä hyvää vuokratyön huomioon ottaminen uudelleentyöllistämiskorvausta laskettaessa sekä se, että myönnetyt kehittämistuet eivät vähennä toiminnan rajoitusten hyvityskorvausta. Lisäksi uudelleentyöllistämiskorvauksen vertailukuukausia on muutettu paremmin kausiravintoloille sopiviksi.

MaRa kuitenkin ennustaa, että ravintoloiden avaamisesta on tulossa erittäin vaikea eduskunnassa käsiteltävänä olevien toiminnan rajoitusten vuoksi. Osa ravintoloista ei voi avata ovia lainkaan eikä kutsua työntekijöitä töihin. Taloustilanne on erittäin vaikea.

– Eduskunnan tulisi alentaa ravintolaruoan ja ravintola-anniskelun arvonlisäveroa 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi kysynnän elvyttämiseksi, konkurssien estämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi, Lappi vaatii.