”Mannerlaatat liikkuvat. Tuleeko ukkonen?”

Ilkka Suomisen mielestä länsi ei katso varpaitaan pidemmälle, kunhan oma talous kasvaa.

Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja ministeri Ilkka Suominen kirjoittaa Nykypäivässä otsikolla Kiina, Venäjä ja lähestyvä ukkonen. Hänen mukaansa ”kun seuraa nykytilannetta kommunistisessa Kiinassa ja putinistisella Venäjällä, mennyt aika nousee mieleen”.

– Hongkongissa sadat tuhannet osoittavat mieltään kun Peking vastoin sopimuksia viisikymmenvuotisesta erityisalueen itsehallinnosta on alkanut kiristää otettaan – eikä tule päästämään irti. Moskovassa mellakoivat kymmenet tuhannet laskevaa elintasoa ja yhä enemmän Koban (Josif Stalin) kaltaiseksi muuttuvaa Vladimir Putinia vastaan, Ilkka Suominen kirjoittaa.

– Kiinan väkivaltakoneisto pitää. Sen sijaan jo 1991, kun vanhakantaiset kommunistit yrittivät kaappausta Boris Jeltsiniä vastaan, Venäjän asevoimat kieltäytyivät ampumasta omiaan. Tämän Putin tietää ja kauhulla muistaa. Hänen täytyy olla hyvin epävarma asemastaan. Siksi pidätyksiä tapahtuu jo ennen mahdollisia mellakointeja.

Suominen luettelee eri maiden tilanteita. Hänen mielestään Intia on muuttumassa demokratiasta Narendra Modin puolidiktatuuriksi, ”Englantia hallitsee valehteleva narri”, ”(Donald) Trumpin todellisuudesta tietää vain hän”, Saksa on vallanvaihdosta halvaantunut ainakin vielä kaksi vuotta ja Ranskan ehkä kyvykäskin pääministeri on yksin.

– Niin sanottu länsi on tyytyväinen, kunhan oma talous kasvaa. Eihän varpaitaan pidemmälle tarvitse katsoa. Mitä tekee EU? Ai. Mikä se on?, Suominen irvailee.

– Mannerlaatat liikkuvat. On hiljaista. Tuleeko ukkonen?

Ilkka Suominen muistelee toukokuun 1989 virallista vierailuaan Pekingissä.

– Kaikkialla ajeli pieniä kuorma-autoja täynnä iloisia nuoria erilaiset banderollit käsissään. Niistä emme toki mitään ymmärtäneet, mutta tulkki vakuutti niiden julistavan nuorten uskoa tulevaisuuteen.

– Kului muutama hiljainen viikko. Sitten tapahtui Tiananmenin verilöyly. Kommunistista väkivaltakoneistoa ei kaadeta banderolleilla.