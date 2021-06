Mannerheimin patsaalla ”queerkapina” – poliisi ei saanut ennakkoilmoitusta

Osa osallistujista on kiivennyt Mannerheimin patsaan alaosaan, ja poliisi on pyytänyt apua pelastuslaitokselta.

Helsingin poliisi kertoo, että Helsingissä Mannerheimin patsaalla on käynnissä kokoontuminen, josta ei ole etukäteen ilmoitettu poliisille.

Poliisin mukaan paikalla on noin 50 henkilöä. Poliisi on valvomassa tilannetta.

– Osa tapahtuman osallistujista on kiivennyt korkealle Mannerheimin patsaan alaosaan. Poliisi on pyytänyt kalustoapua pelastuslaitokselta. Sitä tarvitaan, jotta kiipeilijät saadaan patsaalta turvallisesti alas, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä.

Poliisin mukaan sillä ole tietoa, keitä Mannerheimintien tapahtuman osallistujat ovat, eikä poliisilla ei ole neuvotteluyhteyttä osallistujiin.

Elokapina on jakanut tviitin tapahtumasta. Mannerheimin patsaan mielenilmauksen takana on Queerkapina, joka on osa Elokapinaa. Elokapina on tunnettu Mannerheimintien valtauksesta muutama viikko sitten.

– Queerkapinan EkoQueerUtopia tapahtuu Mannerheimin ratsastajapatsaan luona Kiasman edustalla NYT! Tule mukaan, Twitterissä kehotetaan.

Queer oli alunperin haukkumasana homoseksuaaleille. Nykyisin queer-sanaa käytetään kyseenalaistamaan sukupuoleen ja suuntautumiseen liittyviä tiukkarajaisia normeja.

Queerkapina kertoo pyrkivänsä tuomaan yhteen ympäristö- ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeitä.

