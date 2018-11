Manfred Weber: EU ei ole vielä yhtenäinen

Keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän Spitzenkandidatiksi eli EU-komission puheenjohtajaehdokkaaksi pyrkivä Manfred Weber piti ehdokaspuheenvuoronsa torstaina Helsingissä.

– Haluan kiittää Alexander Stubbia kisasta viime viikkojen aikana. En pyydä tukeanne vain ehdokkaana, vaan mandaattia Euroopan muuttamiseksi, EPP:n europarlamenttiryhmää johtava Weber sanoi.

Hänen mukaansa liian moni kokee EU:n olevan vain huippuosaajien tai eliitin projekti.

– Euroopan on tultava lähemmäs kaikkia kansalaisia ja vastattava heidän huoliinsa. EU ei ole vielä yhtenäinen, ja alueelliset erot ovat suuria.

Euroopan kristillistä taustaa kampanjassaan korostanut Weber kertoi saaneensa vihaista palautetta sosiaalisessa mediassa. Hän kehotti eurooppalaisia olemaan ylpeitä kulttuuristaan.

– Eurooppa on rikas ja värikäs yhdistelmä eri kulttuureja ja kieliä. Yksi asia kuitenkin yhdistää lähes kaikkia kyliä ja kaupunkeja: niiden keskeltä löytyvä kirkko.

– Minua vastaan on hyökätty raskaasti sosiaalisessa mediassa, koska olen puhunut Euroopan kristillisestä taustasta. Se kuulemma kuulostaa vanhanaikaiselta ja konservatiiviselta. Minä en välitä siitä. Olemme ylpeitä näistä arvoista ja olemme myös valmiita puolustamaan niitä, Weber sanoi.

Baijerin CSU-puoluetta edustava Weber painotti EPP:n kunnioittavan jokaisen ihmisarvoa taustasta riippumatta. Ryhmä kannattaa sosiaalista markkinataloutta, yksilönvapauksia ja koulutuksen vahvistamista. Weber totesi, ettei kannata Turkin EU-jäsenyyttä.

– Emme ole egoisteja, tiedostamme globaalin vastuumme. Euroopan kannalta on hyvä muistaa, että Saksan sosialistit äänestivät 60 vuotta sitten integraatiota ja Ranska-yhteistyötä vastaan. Vihreät puolestaan vastustivat EU:n yhteismarkkinoita ja liberaalien ALDE-ryhmä tarpeellisia terrorismilakeja, Manfred Weber sanoi.

– Populistien perusviesti on, että heidän oma maansa on muita parempi. Viittaan CSU:n entiseen johtajan Franz Josef Straußin sanoihin. Hän totesi: Baijeri on kotini, Saksa valtioni, mutta Eurooppa on tulevaisuuteni.

Weberin mukaan EPP-ryhmän tulisi laatia ensi kevään eurovaaleihin yhteinen ohjelma, jossa olisi noin 5 keskeistä lupausta äänestäjille.

– Ohjelmalla voidaan tehdä selväksi, mitkä ovat erot muihin ryhmiin verrattuna. Tämä on meidän Eurooppamme, jota tulen aina puolustamaan.

