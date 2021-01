EPP-johtaja: Näin paljon Vladimir Putin pelkää Aleksei Navalnyitä

Keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) ryhmäjohtaja Manfred Weberin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on vastuussa oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin turvallisuudesta.

– Presidentti Putin pelkää niin paljon demokraattista oppositiota, että he eivät uskalla mainita hänen nimeään. Hän on täysin vastuussa Navalnyin turvallisuudesta, ja me vaadimme EU:ta kasvattamaan painetta Venäjää kohtaan pakotteilla. Se on ainoa kieli, jota presidentti (Putin) ymmärtää, EPP-ryhmän puheenjohtaja Weber tviittaa.

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman puhemies Vjatseslav Volodinin mukaan Venäjälle palannut Navalnyi on maanpetturi, jota länsimaiset tiedustelupalvelut ohjaavat.

Volodin kommentoi tapausta duuman kevätistuntokauden avajaisissa. Hän jatkoi virallisen Venäjän linjalla, eikä maininnut Navalnyitä nimellä. Volodin puhui sen sijaan ”Saksan meille lähettämästä henkilöstä”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperiassa. Murhayrityksen takana oli kattavan todistusaineiston perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyihin erikoistunut ryhmä. Navalnyi kiidätettiin lopulta hoitoon Berliiniin. Oppositiojohtaja palasi Venäjälle sunnuntaina. Hänet pidätettiin heti ja passitettiin 30 päivän vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä seitsemän vuoden takaiseen poliittisena pidettyyn rikosjuttuun liittyen.

Länsimaat ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi tiistaina, että Venäjä on kuullut vaatimukset, mutta ei aio toimia niiden mukaisesti.

President Putin is so afraid of democratic opposition, they don't dare to mention their name. He is fully responsible for the safety of #Navalny and we call on the EU to increase the pressure on Russia with sanctions. It is the only language the President understands. https://t.co/0MdA4g0TIt

— Manfred Weber (@ManfredWeber) January 19, 2021