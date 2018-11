Manfred Weber KL:lle: En välttele Alexander Stubbia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksalainen kisaa Alexander Stubbin kanssa EPP:n kärkiehdokkuudesta.

Keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä valitsee kärkiehdokkaansa Euroopan komission johtoon Helsingissä ensi viikolla. Saksalainen Manfred Weber uskoo vahvasti voittavansa vastaehdokkaansa Alexander Stubbin äänestyksessä, uutisoi Kauppalehti.

Stubb on arvostellut Weberiä suorista väittelyistä kieltäytymisestä. Eurooppalaisissa medioissa on epäilty, että Weber ei uskaltaisi väitellä kielitaitoisen ja poliittisesti kokeneemman Stubbin kanssa. Ehdokkaille järjestetään väittely Helsingissä.

– Ei tässä ole ollenkaan kysymys siitä, että pyrkisin välttämään väittelyitä. Kyse on siitä, että me molemmat pyrimme esittelemään itseämme ja tavoitteitamme kokousedustajille, jotka tekevät valinnan. Puolueella on tätä varten selkeä toimintatapa ja sitä nyt toteutetaan, Weber toteaa.

Weber on kertonut osallistuvansa tv-keskusteluihin ja väittelyihin EPP:n kokouksen jälkeen, kun todellinen EU-vaalikampanja alkaa.

Venäjää pidettävä silmällä

Weberin kriitikot uskovat, että Weber Baijerin kristillis-sosiaalisen unionin (CSU) edustajana veisi EU:ta reilusti oikealle. Weber kiistää kritiikin, mutta on kertonut, ettei esimerkiksi ole valmis sulkemaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puoluetta pois EPP-ryhmästä.

Weberin mukaan Euroopan tulisi pitää tarkemmin silmällä Venäjää, Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Saksalaisen mielestä näiden toimijoiden intresseissä on heikko Eurooppa. Weber pitää erityisesti Venäjää uhkana.

– Euroopan pitää olla entistä tietoisempi siitä, että Venäjä haluaa jakaa tai jopa tuhota Euroopan. Haluan, että Eurooppa puolustautuu itsevarmasti ja kehottaa (Vladimir) Putinia lopettamaan.