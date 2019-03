Manfred Weber: EU:n puolustusta on vahvistettava nopeammin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EPP:n kärkiehdokas haluaa luoda eurooppalaisen puolustusunionin.

Euroopan unionin on Euroopan komission puheenjohtajuutta tavoittelevan Manfred Weberin mielestä kyettävä puolustamaan itseään ja jokaista yksittäistä jäsenmaataan ulkoisia uhkia vastaan. Tämä koskee niin poliittista, taloudellista ja sotilaallista painostusta kuin mahdollisia muita vaikuttamisen keinoja.

Myös Suomen ja Ruotsin kaltaisten sotilaallisesti liittoutumattomien EU-maiden kansalaisten on tulevaisuudessa voitava luottaa unionin jäsenyyden tarjoamaan turvaan, Euroopan kansanpuolueen ryhmää Euroopan parlamentissa johtava saksalaispoliitikko sanoo Verkkouutisille.

– Euroopan yhdentyminen on edennyt aiempina vuosikymmeninä vaiheittain saavutuksesta toiseen – yhteismarkkinoista euron perustamiseen ja Schengen-alueen muodostamiseen. Pidän hyvin luontevana, että polttopisteeseen nostetaan nyt ulkosuhteet ja puolustus. Uskon sen muistuttavan jokaista EU-kansalaista siitä, miten tärkeää meidän on pitää yhtä ja myös puolustaa itseämme yhteistuumin, Weber toteaa.

Unionin puolustusulottuvuuden kehittämisen tärkeys on hänen mukaansa laajalti tunnustettu, mutta sen toteuttamisessa ei ole edetty riittävän nopeasti.

– Olemme olleet hitaita – aivan liian hitaita. Toukokuussa järjestettäviä eurovaaleja seuraavalla viisivuotiskaudella EU:n on pystyttävä olennaisesti ketterämpään päätöksentekoon ulkopolitiikkaa ja puolustusta koskevissa asioissa, Weber sanoo.

Tämä on hänen mukaansa erityisen tärkeää siksi, että Venäjä pyrkii nyt haastamaan ja horjuttamaan länttä voimakkaammin kuin koskaan sitten kylmän sodan.

Konkretiaa – ei retoriikkaa

Vuonna 2017 käynnistetty pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PYR/Pesco) edustaa Manfred Weberin mielestä aivan uudenlaista puolustuksen kehittämiseen liittyvän yhteistyön tasoa.

– Arvostan suuresti sitä, että Suomi on tässä yhteistyössä alusta alkaen täysillä mukana.

Seuraavien viiden vuoden aikana EU:n pitää Weberin mukaan kyetä toteuttamaan EU:n suvereenia turvallisuutta vahvistavia konkreettisia toimia huomattavasti aiempaa rivakammassa tahdissa ja entistäkin tiiviimmässä yhteistyössä Naton kanssa.

Mutta millainen olisi tiivistyvän yhteistyön lähiajan sisältö? Siitä Weber antaa kaksi esimerkkiä.

– Olen esittänyt muun muassa EU:n yhteisen kyberpuolustusprikaatin perustamista. Euroopassa on paljon erittäin korkealaatuista osaamista, joka meidän on tärkeää kyetä yhdistämään yhteisen lipun alle, hän sanoo.

– Kyberuhkien torjuntaan on jo panostettu paljon kansallisella tasolla. On kuitenkin tärkeää tehdä selväksi, että kyberhyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko unionia vastaan ja että siihen vastataan koko unionin voimalla.

Weber olisi myös valmis perustamaan uuden eurooppalaisen sotilasakatemian – Yhdysvaltain asevoimien legendaarisen West Pointin eräänlaisen vastineen.

– Kyse olisi korkeakoulusta, jossa jäsenvaltioiden asevoimien nuoret upseerit voisivat vaikkapa vuoden ajan opiskella, tutustua toisiinsa ja vahvistaa eurooppalaista vuorovaikutusta, hän toteaa.

Vaikka kyberprikaati ja sotilasakatemia saattavat vaikuttaa vaatimattomilta askelilta, ne edustavat Weberin mielestä juuri sellaista toteuttamiskelpoista konkretiaa, jota Eurooppa nyt tarvitsee.

– Meidän on nyt mentävä eteenpäin määrätietoisesti, askel kerrallaan. Euroopan armeija on hieno ja kunnianhimoinen tavoite, mutta sen toteutumiseen on vielä matkaa.

Weber ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesivat viimeksi perjantaina olevansa yhtä mieltä siitä, että Euroopan puolustuksen on nyt ja jatkossa rakennuttava EU:n ja Naton saumattomalle yhteistyölle.