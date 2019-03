”Mammuttia ei pystynyt taluttamaan neulansilmän läpi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen eroon johtaneen sote-uudistuksen tilanne näkyi kokoomuksen kansanedustajan mukaan jo pitkään.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa kirjoittaa hallituksen eronpyynnöstä Facebookissa.

– Pääministeri jätti eronpyynnön, kun hallitukselle selvisi maakunta-ja soteuudistuksen tilanne. Käytännössä kamelin selän katkaisi maakuntalain #maku2 mittavat ongelmat perustuslakivaliokunnassa. Työtä ja korjattavaa olisi mittavasti myös muissa laeissa. Aika loppui kesken. Tosiasioiden tunnistaminen oli vakava mutta välttämätön paikka, Sari Sarkomaa toteaa.

Nänen mukaansa ”kokeneena kansanedustajana mahdoton tilanne oli nähtävissä jo pitkään”.

– Näin mammuttimaisen ja kompleksisen lakipakettien vieminen läpi yhdellä eduskuntakaudella ei liene mahdollista. Tunne on ollut sellainen, että mammuttia pitää taluttaa neulansilmän läpi, Sarkomaa kuvailee.

– Olen helsinkiläisenä hallituspuolueen kansanedustajana tehnyt kaikkeni, että ihmisille tärkeät sote-palvelut saataisiin viisaasti uudistettua.

Sarkomaa kirjoittaa kaikkien olevan yhtä mieltä siitä, että uudistus tarvitaan.

– Arvioni on, että maakunnat kuopataan ikiajoiksi. Pidän selvänä, että peruspalveluja ja ihmisten itsemääräämisoikeutta vahvistava valinnanvapaus etenee joka tapauksessa. Jatkossa on keskityttävä vain sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kaupungit otettava vahvasti mukaan. Se on varmasti ihmisten ja koko Suomen parhaaksi.