“Malliesimerkki väärin ymmärtämisestä tahallaan”

Oliko pääministerin haastattelun tulkinta kulttuuria, jota monet poliitikot ovat sanoneet inhoavansa?

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä oli lauantaina Ylen Ykkösaamun haastateltavana.

Juha Sipilä totesi Saksan mielenosoitusten kumpuavan hallitsemattomasta maahanmuutosta, jota meillä oli 2015-16. Siihen ei silloin reagoitu hänen mukaansa riittävän nopeasti EU:n tasolla. Hän toivoi juurisyiden hoitamista, parempaa kumppanuutta Afrikan kanssa ja ihmisten auttamista lähempänä kriisialueita.

– Nythän tämän tilanteen teki vaikeaksi se, että suurin osa näistä liikkeellä olijoista olivat taloudellisten syiden takia, eivät sen takia että he pakenisivat sotaa tai henkilökohtaista vainoa. Ja se on tämän epäjärjestyksen aiheuttanut Euroopassa, Juha Sipilä sanoi Ykkösaamussa.

Sipilä sanoi myös, että Suomen pitäisi nostaa maksamansa kehitysavun määrää asteittain 0,7 prosentin tasolle. Pakolaiskiintiötä hänen mukaansa voisi Suomessa nostaa 750:stä noin 1500-2000:een.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö twittasi myöhään sunnuntai-iltana asiasta.

– Meillä on pääministeri, jonka mielestä rasismi on maahanmuuton syytä, työttömyys on työttömän syytä, pakolaisuus on ihmisen itsensä syytä, kaikki mikä on pielessä ylipäätään on vihervasemmiston syytä. Talouskasvu ja työllisyys on hallituksen ansiota. Sellaista arvojohtajuutta, Ville Niinistö kirjoitti.

Entinen kokoomuslaisen valtiovarain- ja pääministeri Jyrki Kataisen avustaja, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vastasi Ville Niinistölle.

– Tässä on malliesimerkki siitä tahallaan väärinymmärtämisen kulttuurista, josta moni eduskunnasta luopuva konkari on puhunut. Tämä on vastenmielistä, mutta sillä saa paljon tykkäyksiä. Vähän kuin (Donald) Trumpin twiitit, Juho Romakkaniemi twiittasi kommentiksi Ville Niinistölle.

Tahallista väärinymmärtämistä politiikassa ovat arvostelleet muun muassa eduskunnan jättävät keskustan Seppo Kääriäinen ja Tapani Tölli sekä monet ensimmäisenkin kauden kansanedustajat.

Meillä on pääministeri, jonka mielestä rasismi on maahanmuuton syytä, työttömyys on työttömän syytä, pakolaisuus on ihmisen itsensä syytä, kaikki mikä on pielessä ylipäätään on vihervasemmiston syytä. Talouskasvu ja työllisyys on hallituksen ansiota. Sellaista arvojohtajuutta. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) September 2, 2018

Tässä on malliesimerkki siitä tahallaan väärinymmärtämisen kulttuurista, josta moni eduskunnasta luopuva konkari on puhunut. Tämä on vastenmielistä, mutta sillä saa paljon tykkäyksiä. Vähän kuin Trumpin twiitit. https://t.co/VzVO7By2dy — Juho Romakkaniemi (@Romakka) September 3, 2018

Tämä Ville Niinistön jeremia paranee loppua kohden! Pitäisi kuitenkin vaalien lähestyessäkin muistaa että kenestäkään ei saa antaa väärää todistusta, vaikka ei ihan lähimmäisekseen tuntisikaan. — Markku Rossi (@rossi_markku) September 3, 2018