”Mallien mukaan sodan piti olla ohi 72–96 tunnissa”

Yhdysvaltain merijalkaväen kenraali David Bergerin mukaan Venäjän oletettiin vyöryvän Ukrainaan sotilaallisen ylivoimansa avulla. Tietokonemallien perusteella vastarinnan olisi pitänyt kukistua 72–96 tunnin kuluessa.

– Kurinalaisuus, johtajuus, taistelutahto. Miksikä sitä haluaakaan kutsua, niin mallit eivät osaa ottaa sitä huomioon. Ne tekevät laskelmia asejärjestelmien perusteella, mutta eivät pysty selittämään Ukrainan sinnittelyä, kenraali sanoi keskustelutilaisuudessa Breaking Defense -sivuston mukaan.

Hän kehotti huomioimaan myös taisteluiden inhimillisen puolen.

– Teknologian puolesta Venäjällä olisi mahdollisuus voittaa, mutta teknologinen puoli ei yksin korvaa ihmistä, Berger totesi.

Venäläisjoukkojen eteneminen on pysähtynyt vastarinnan ohella myös vakavien huolto-ongelmien vuoksi. Maan asevoimat ei ole tottunut taistelemaan tilanteessa, jossa omilla joukoilla ei ole ehdotonta ilmaherruutta.

Yhdysvaltain maavoimien yleisesikunnan päällikkö, kenraali James McConville muistutti tilaisuudessa sanonnasta, jonka mukaan amatöörit keskittyvät taktiikkaan, mutta ammattilaiset logistiikkaan.

– Jos yrität pitää armeijan liikkeellä ja valmiina sotilasoperaatioihin, mutta logistiikka pettää, polttoaine loppuu, varaosia ei ole ja ammukset loppuvat – silloin nämä asejärjestelmät ovat hyödyttömiä. Ne vain jumiutuvat tien sivuun, eikä niitä voi käyttää taistelussa, James McConville toteaa.

#Ukraine: In recent days, Ukrainian forces captured and repaired this T-72B3M (Obr 2016), and put it into use this morning. Possibly in the vicinity of #Sumy. pic.twitter.com/Q4GFxMLLqt

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 13, 2022