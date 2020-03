Vanha tuttu lääke voi palata viruksen hoitoon

Kiinan ja Etelä-Korean kokemukset puoltavat klorokiiniä koronaviruksen hoidossa ja ehkäisyssä.

Tutkijat selvittävät parhaillaan eri viruslääkkeiden mahdollista tehoa uutta koronavirusta vastaan. Jo saatavilla olevia lääkkeitä voitaisiin käyttää vakavien tautitapausten lievittämiseen ennen toimivan rokotteen valmistumista.

Kiinassa ja muissa Aasian maissa SARS-Cov-2-koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautia on hoidettu kokeellisilla lääkeyhdistelmillä vaihtelevalla menestyksellä.

Tällä hetkellä erityisen lupaavana pidetään malarian hoidossa käytettävää klorokiiniä. Indonesialaisia yliopistoja on kehotettu tutkimaan kiireellisesti kyseisen lääkkeen tehoa koronaviruspotilaisiin.

– Tutkijat ovat kokeilleet tuhansia lääkeaineita, joista osa on tehonnut lupaavasti Covid-19:ää vastaan. Yksi näistä on klorokiini, Bandung’s Padjajaranin yliopiston professori Keri Lestari sanoo The Jakarta Post -lehdelle.

Stanfordin yliopiston kanssa yhteistyössä tehty amerikkalaisraportti tukee vahvasti klorokiinin käyttöä koronaviruksen hoidossa ja ehkäisyssä. James Todaro ja Gregory Rigano viittaavat Etelä-Korean ja Kiinan ohjeistukseen lääkkeen tehokkuudesta.

– Klorokiinin käyttö tabletteina on ollut yhteydessä hyviin hoitotuloksiin nopeampana toipumisena ja lyhyempinä sairaalajaksoina. Yhdysvaltain tautivirasto CDC:n tutkimus on osoittanut, että lääkkeellä on laboratorio-olosuhteissa myös vahvaa potentiaalia ehkäisevänä toimenpiteenä, kun odotamme rokotteen valmistumista. Klorokiini on halpa, maailmanlaajuisesti saatavilla oleva lääke, jota on käytetty vuodesta 1945 muun muassa malariaa ja autoimmuunisairauksia vastaan, Todaro ja Rigano kirjoittavat.

CDC:n mukaan klorokiinillä ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia. Lääkkeen käyttöä kokeillaan parhaillaan yli kymmenessä sairaalassa Pekingissä ja muualla Kiinassa. Kliinisiä tutkimuksia valmistellaan myös Oxfordin yliopistossa.

Etelä-Korean ohjeistuksen mukaan lääkärien tulisi harkita viruslääkkeiden käyttöä, jos potilas on ikääntynyt tai kuuluu muuhun riskiryhmään. Mahdollisten saatavuusongelmien johdosta potilaalle voidaan antaa myös hydroksiklorokiiniä tabletteina. Hoidon kestoksi suositellaan 7–10 päivää oireiden keston mukaan.

Koronaviruksen hoitoon on ehdotettu lukuisia muita lääkkeitä, kuten kokeellista remdesivir-lääkettä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan eri viruslääkkeiden tehokkuudesta saadaan lisätietoja mahdollisesti jo kuluvan viikon aikana.

There is growing evidence of Chloroquine as a highly effective treatment for COVID-19. In a collaborative effort, @RiganoESQ (Johns Hopkins), Thomas Broker, PhD (Stanford) & I explore Chloroquine as a treatment/prophylactic to treat & prevent coronavirus. https://t.co/gCgJDxhAjV — James Todaro, MD (@JamesTodaroMD) March 13, 2020

Maybe worth considering chloroquine for C19 https://t.co/LEYob7Jofr — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2020