”Hyvätuloiset ystävättäreni asuvat kaupungilla puoli-ilmaiseksi”

Maksavatko veronmaksajat hyvätuloisten halpaa asumista kunnallisissa vuokra-asunnoissa?

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa nimimerkki ”Ärsyyntynyt äiti Helsingistä” hämmästelee pääkaupungin vuokra-asuntopolitiikkaa.

Hän kertoo asuvansa Pikku Huopalahdessa, jossa vapaiden markkinoiden kaksio maksaa noin 900–1200 euroa kuukaudessa. Kirjoittajan ystävätär asuu kaupungin vuokrakaksiossa, jonka vuokra on 520 euroa kuukaudessa.

– Mielestäni ero on aika huima. Hän sai asunnon 30 vuotta sitten, kun ”meni huonosti” eli joutui myymään omistusasuntonsa pois, kun lainanhoitokulut nousivat liian suuriksi. Hän on asunut tässä Stadin kämpässä tuosta lähtien, vaikka hänen tulonsa ovat 3 500 euroa kuukaudessa. Tarvetta puoli-ilmaiseen asumiseen ei todellakaan ole, eikä sinkkunaisena hänellä ole juuri muitakaan kuluja, kirjoittaja toteaa.

Hänen mukaansa pääkaupunkiseudulla ei olisi pulaa edullisista vuokra-asunnoista, jos Helsinki nostaisi puoli-ilmaisten asuntojensa vuokrat markkinatasoisiksi. Kirjoittaja kertoo toisen ystävänsä asuvan kaupungin vuokrakolmiossa merenrannalla, vaikka saa palkkaa noin 4000 euroa kuukaudessa.

– Lähinnä minua kiinnostaisi ­tietää, maksammeko me helsinkiläiset veronmaksajat näiden hyvätuloisten halpaa asumista. Tyttäreni on lähihoitaja, ja hänen palkkansa on 2 200 euroa kuukaudessa. Hän maksaa vuokraa kaksiosta 800 euroa kuukaudessa. Asumistukea hän saa vain 80 euroa kuukaudessa, koska on niin ”hyvätuloinen”, kirjoittaja toteaa.

– Kuka tarttuisi tähän epäkohtaan, jotta edullisia asuntoja saisivat ne, jotka niitä oikeasti tarvitsevat?