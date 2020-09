”Maksamattomien postitusten takia” – erehtyisitkö tähän tekstiviestiin?

Huijausviesteihin ei pidä reagoida eikä klikata yllättäviä linkkejä.

Postin mukaan heidän nimissään on liikkeellä yhä enemmän erilaisia huijausviestejä, jotka voivat näyttää erehdyttävästi aidoilta. Posti kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa huijausviestien vastaisessa työssä.

Maanantaiaamuna moni Suomessa on saanut kuvan kaltaisen tekstiviestin. Se on ovelasti suunniteltu herättämään vastaanottajan uteliaisuus – mutta siinä olevaa linkkiä ei pidä linkata.

Tekstiviesti- ja sähköpostihuijauksissa usein kerrotaan saapuneesta lähetyksestä, voitetusta palkinnosta tai maksamattomasta kuljetusmaksusta, kuten yllä olevassa kuvassa.

Tekstiviestihuijaus voi jopa tulla puhelimeen samaan viestiketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin aidot saapumisilmoitusviestit.

Postin mukaan heidän nimissään on viime aikoina lähetetty paljon huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että vastaanottajalle on saapunut paketti ja osa kuljetusmaksuista on vielä maksamatta. Esimerkiksi Postin saapumisilmoitukselta näyttävä huijaustekstiviesti on ohjannut käyttäjän www.smartpostkoodi.net tai www.smartpostseuranta.com-verkkosivulle. Tietojen kalastelua varten tehty väliaikainen sivusto on pyytänyt tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

Osa huijausviesteistä liittyy kilpailuihin, joiden väitetään olevan Postin järjestämiä, mutta todellisuudessa niiden avulla kalastellaan ihmisten henkilö- tai pankkitietoja.

Poliisi ohjeistaa, ettei pidä avata linkkiä eikä antaa tietojaan. Viesti kannattaa poistaa avaamatta.

– Jos olet antanut korttisi tai verkkopankkisi tiedot, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi ja tee sen jälkeen ilmoitus poliisille, Posti kehottaa tiedotteessaan.

– Kun törmäät epäilyttävään viestiin, älä ryhdy mihinkään viestissä pyydettyihin tai edellytettyihin toimenpiteisiin äläkä vastaa sähköpostiin.

– Postin aidossa saapumisilmoituksessa kerrotaan noutopaikka osoitetietoineen, ilmoitukset eivät kehota antamaan lisätietoja. Postiennakkolähetysten osalta Postin lähettämissä viesteissä on linkki, jonka kautta pääsee maksamaan postiennakon. Postiennakko on maksettava ennen kuin lähetyksen vastaanottaja saa lähetyksen lokerokoodin.