Makedonia käynnistelee EU-kampanjaa – tarjoaa tomaatteja kannattajille

Makedonian ulkoministeri Nikola Dimitrov kertoi sunnuntaina Twitterissä lähettävänsä tuoreita makedonialaisia tomaatteja sille, joka nostaa Makedonian EU-jäsenyyden asialistalle kuluvan viikon aikana.

Ulkoministeri kehuu tomaatteja maailman maukkaimmiksi.

Makedonian EU-jäsenyyskeskustelujen aloittamista on hidastanut sen kymmeniä vuosia kestänyt nimitaistelu Kreikan kanssa. Maat pääsivät sopuun Makedonian uudesta nimestä kesäkuun alussa. Nimi muutetaan Pohjois-Makedoniaksi.

Nimimuutokselta puuttuu yhä Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin hyväksyntä.

EU:n jäsenmaiden eurooppaministerien uskotaan keskustelevan EU:n laajentumisesta tiistaina ennen viikonlopun Eurooppa-neuvoston kokousta Brysselissä.

The tastiest tomato in the world! Whoever supports the start of the accession talks for Macedonia with the EU next week, we promise to send you a fresh package of Macedonian tomatoes by post 🙂 pic.twitter.com/5B2cE6BcQs

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) June 24, 2018