Makedonia äänestää huomenna nimestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ehdotetun nimenmuutoksen taustalla on sopimus Kreikan kanssa.

Makedonian tasavalta – Suomen tunnustamalta nimeltään Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – äänestää huomenna poikkeuksellisessa kansanäänestyksessä, joka jakaa maassa mielipiteitä.

Kansanäänestyksessä on kyse nimenmuutoksesta Pohjois-Makedoniaksi, jota maan keskusta-vasemmistolainen hallitus esittää pääministeri Zoran Zaevin johdolla. Nimenmuutosesityksen taustalla on pitkäaikainen nimikiista rajanaapuri Kreikan kanssa. Kiistan seurauksena Kreikka on muun muassa estänyt maan Nato- ja EU-jäsenyysneuvotteluiden aloittamisen.

Nyt Zoev ja Kreikan hallitus ovat päässeet sopimukseen, jonka osana Makedonia suostuu vaihtaamaan nimeään ja Kreikka taas lopettaa maan EU- ja Nato-jäsenyyden vastustamisen.

Huomenna Makedoniassa järjestettävä kansanäänestys ei ole sitova. Mielipidemittausten mukaan suurin osa makedonialaisista kannattaa nimenmuutosta, koska sen uskotaan avaavan Euroopan köyhimpiin kuuluvan maan portit Euroopan unioniin. Samaan ajatukseen johdattelee myös kansanäänestyksen kysymys: ”Tuetko Makedonian EU- ja Nato-jäsenyyttä hyväksymällä Makedonian tasavallan ja Kreikan tasavallan välisen sopimuksen?”

Nimisopimuksen vastustajat aikovat boikotoida äänestystä. Heidän joukkoonsa kuuluvat myös Makedonian presidentti Georgi Ivanov sekä pääoppositiopuolue, kansallismielinen VMRO-DPMNE. Makedonian hallituksen mukaan alhainen äänestysprosentti ei kuitenkaan uhkaa äänestyksen legitimiteettiä.

– Enemmistö sunnuntaina äänestävistä kansalaisista tulee kannattamaan EU- ja Nato-jäsenyyttä tukemalla Makedonian ja Kreikan välistä sopimusta, Makedonian EU-ministeri ja varapääministeri Bujar Osmani sanoo Euractivin mukaan.