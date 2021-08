Majoituspaikat täynnä, Latvia pohtii leirejä siirtolaisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Latvia ja Liettua ovat vaikeuksissa hybridioperaationa pidetyn siirtolaisvirran kanssa.

Latvia suunnittelee väliaikaisia leirejä Valko-Venäjältä maahan tuleville siirtolaisille. Latvian yleisradion mukaan rajalle tulleille ulkomaalaisille varatut majoitustilat ovat täynnä, ja mikäli tilanne jatkuu tällaisena, pitää tulijoille pystyttää esimerkiksi telttamajoitusta Liettuan tapaan.

Latvian rajavartioston komentaja Guntis Pujatsin mukaan Liettuaan aiemmin suuntautunut siirtolaisvirta on jakautunut Puolaan ja Latviaan sen jälkeen, kun Liettua kiristi linjaa rajallaan. Latviassa on otettu kiinni viimeisen neljän päivän aikana 218 laittomasti rajan ylittänyttä henkilöä. Määrä on seitsemän kertaa suurempi kuin koko viime vuoden aikana.

Liettuaan on virrannut tämän vuoden aikana tuhansia siirtolaisia Valko-Venäjältä. Muun muassa Irakista ja eri Afrikan maista tulevien siirtolaisten virtaa pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon organisoimana hybridioperaationa.

Liettua ilmoitti hiljattain ryhtyvänsä käännyttämään virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelta tulevia henkilöitä takaisin heti rajalta. Tämä on mitä ilmeisimmin lisännyt Latviaan tulijoiden määrää.

Latvian hallituksen on määrä julistaa tänään rajalle hätätila tilanteen vuoksi. Latvian sisäministeri Maria Golubeva esitti hätätilan julistamista eilen.