Mainostivatko ministerit kuvilla? Yle: Asiantuntija ei näe ongelmaa

Asiantuntijat arvioivat, missä kulkee mainostamisen raja poliitikkojen vaatekuvissa.

Asiantuntijat eivät näe lähtökohtaisesti ongelmallisena, että korkeaan asemaan nousseiden poliitikkojen, esimerkiksi naispoliitikkojen ilta- ja hääpukukuvia julkaistaan suunnittelijatietojen kera, jos siihen ei liity mainostamista, uutisoi Yle.

Keskusteluun ovat nousseet esimerkiksi suunnittelija Anni Ruuthin kotisivuilta löytyvät valokuvat, joissa pääministeri Sanna Marinilla (sd.) on yllään Ruthin hänelle suunnittelema, Marinin hää- ja linnanjuhlapukuna käyttämä mekko.

Marinin lisäksi myös äskettäin naimisiin menneen vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon Instagram-tilillään julkaisema hääkuva, jonka tekstinä olivat tiedot esimerkiksi hänen pukunsa ja kampauksensa tekijöistä, on herättänyt keskustelua.

– Se on tapa yrittää ottaa haltuun sellaista, missä muutoin olisi ainoastaan katseen kohde. Tämä on ollut nuoremmille kansanedustajille keskeinen tapa, arvioi sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen Tampereen yliopistosta.

– Se on tapa näkyä, mutta omilla ehdoilla. Toisaalta tapa vielä linkittää yrittäjyyteen ja designiin liittyviin positiivisiin arvoihin. En tunnista tässä ongelmaa.

– Se olisi eri asia, jos kotisivuilla lukisi ensimmäisenä ”pääministerin pukija”. Eihän tässä ole mitään sellaista. Suunnittelija ei erityisesti mainosta Marinin kuvalla, Koivunen miettii.

Yritysten sivuilta löytyvät vanhat kuvat voisivatkin muodostua poliitikkojen aseman kannalta ongelmallisiksi, jos niihin liittyisi mainosmaisuutta.

– Aika usein politiikassa on ajateltu, että tietynlainen jääviyden huomioonottaminen ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Sen takia kaupalliset yhteistyöt, niissä on sellainen vire, että se saattaa kansalaisia puhututtaa, että onko esimerkiksi henkilö saanut jotain etuisuuksia tästä kun on esiintymässä, Mirva Saukkola arvioi. Saukkola on muotiasiantuntija ja filosofian tohtori.

Toisaalta Saukkola ei usko, että Marin menettelisi kuvien kanssa samalla tavalla, jos ne otettaisiin nyt.

Vahempiakin esimerkkejä löytyy, esimerkiksi ylilyönniksi tulkittu, silloisen pääministerin Juha Sipilän uutislähetyksessä käyttämä Terrafame-pipo.

– Ensimmäinen mielleyhtymä ihmisille tulee, että no niin, nyt meidän pääministeri mainostaa tätä kaivosjättiä, jolla ympäristöasiat eivät ole olleet siinä hantissa, mitä kansalaiset olisivat toivoneet. Se nähtiin nimenomaan mainospipona, pohtii Saukkola.