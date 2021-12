Mainos kevytyrittäjyydestä tyrmistytti ay-johtajan – ”aivan mauton”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marja-Liisa Rajakangas pitää puhetta ”kevytyrittäjyydestä” harhaanjohtavana.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n viestintäjohtaja Marja-Liisa Rajakangas torjuu Twitterissä Helsingin Sanomissa julkaistun mainoksen kevytyrittäjyydestä.

– Olin pudota tuolilta tämän kanssa. Paitsi että sisällöltään mauton, layout aivan karsea. Ei toimi. Sitäpaitsi. Ei edes ole olemassa ”kevytyrittäjyyttä”. On yrittäjiä tai palkansaajia. Thats it. #typeryydet, Rajakangas sanoo Twitterissä.

Hän kommentoi HS:n etusivulla tänään lauantaina julkaistua mainosta. Kevytyrittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työntekemisen muotoa, jossa asiakkaita laskutetaan laskutuspalveluiden kautta. Kevytyrittäjät ovat siis laskutuspalveluiden asiakkaita.

Kevytyrittäjänä tehty työ on ansiotuloa, josta maketaan veroa oman veroprosentin mukaisesti. Juridisesti kevytyrittäjä on yrittäjä siinä missä muutkin kaikkine vastuineen ja velvoitteineen. Hänen pitää ymmärtää ja osata järjestää itse sosiaali- ja eläketurva, samoin työterveyspalvelut.

Vuonna 2019 laskutuspalveluiden asiakkaiksi oli Suomessa rekisteröitynyt 150 000 suomalaista.

Mainos on herättänyt Twitterin kommenttiketjussa tyrmistystä.

– Minusta tämä mainos on yksiselitteisesti mauton, ammattiliitto Pron ICT-sektorin johtaja Antti Hakala toteaa.

– Minä en ymmärrä koko sivun pointtia, joten lähden sivuraiteelle. Mikä ihmeen kevytyrittäjä? Puhutaanko henkilön painosta vai siitä ettei tarvitsi muka huolehtia itsestään eli yrittäjän vakuutuksista & velvoitteista lainkaan?, Suomen Danske Bankin pääluottamusmies Aino Huuhti kommentoi.

– Mikä on kevytyrittäjä? Eikö ole yrittäjä ja hänen on tiedettävä, mitä se tarkoittaa hänelle itselleen ensisijaisesti?, hän kysyy.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän avustaja Taneli Hämäläinen kutsuu mainosta jopa ”propagandaksi”.

-Jossain pitäisi kuitenkin mennä raja. Toivottavasti.

