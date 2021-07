Mahtavia vesipyörteitä Suomenlahdella, meteorologikin ihailee

Viron ympäristöviraston sääennustaja Kairo Kiitsak ihailee somessa Suomenlahdelta otettuja kuvia. Niihin on ikuistunut kymmenien metrien korkuisia vesitolppia.

Vesipyörteet syntyvät tyypillisesti, kun vesi on lämpimämpää kuin sen yläpuolella oleva ilmakerros.

Suomenlahden veden ovat tänä kesänä olleet ennätyksellisen lämpimiä. Korkein Suomenlahdella mitattu arvo on ollut 26,6 astetta. Vesipyörteistä onkin tehty Itämerellä muutaman päivän aikana jo kymmenkunta havaintoa.

Twitterissä Eismasta kuvattua näkyä kuvaillaan jopa aavemaiseksi.

– Tulevina päivinä Itämeren alueella on odotettavissa vesipyörteitä, kun kylmempi ilmamassa siirtyy lämpimien vesien yli. Sadekuuroja ja ukkosta. Olkaa varuillanne!, Kiitsak twiittaa.

Some more photos of today´s waterspouts over Gulf of Finland, seen from Eisma 20.07.2021. Photos: Sirle Sagur pic.twitter.com/sajlOr6T2d

— 🇪🇪 Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 20, 2021