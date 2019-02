Mahtavaa kuvaa: Lentotukialus viisi kilometriä merenpohjassa

Laivan löysi edesmenneen Microsoft-miljardöörin tutkimusretkikunta.

Verkkouutiset kertoi yli viiden kilometrin syvyydestä löytyneen USS Hornetista viikko sitten tässä jutussaan.

The Aviationistilla on hylystä lisätietoja. CBS This Morning on näyttänyt asiasta alla olevan uutisvideon.

USA:n historiallisen lentotukialus USS Hornetin (CV-8) hylyn löysi edesmenneen miljardööri Paul Allenin rahoittama tutkimus. Löytö on sensaatiomainen. Hornet on levännyt lokakuusta 1942 japanilaisten hyökkäyksen seurauksena Tyynenmeren pohjassa.

USS Hornet oli merkittävässä roolissa Tyynellämerellä toisessa maailmansodassa. USA:n Doolittle Raid -hyökkäys Japania ja Tokiota vastaan laukaistiin sen kannelta huhtikuussa 1942.

USS Hornet oli merkittävässä roolissa myös tärkeässä Midwayn taistelussa. Lentotukialuksen tuhonneessa taistelussa kuoli noin 140 amerikkalaista.

LUE MYÖS:

Tuhoutunut lentotukialus löytyi merenpohjasta (VU 13.2.2019)