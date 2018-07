”Mahtava maa” – huipputapaamisen ”lempeää väenhallintaa” ihmetellään

Ex-suurlähettiläs twiittaa olevansa vaikuttunut.

Professori ja entinen USA:n Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul on twiitannut huipputapaamiskuvan Esplanadilta Presidentinlinnan suuntaan.

– Vaikuttunut lempeästä väkijoukkojen hallinnasta täällä Helsingissä #HelsinkiSummit issa. Ihmiset pääsevät 2 korttelin päähän rakennuksesta jossa Trump ja Putin tapaavat. Mahtava maa!

Useat Helsinkiin tulleet amerikkalaiset vaikuttavat häikäistyneiltä.

– Näin kirkasta oli 9.45 illalla Helsingissä. En pääse yli siitä miten mahtavaa täällä on, Washington Postin Seung Min Kim twiittasi.

USA:n ulkoministeri Mike Pompeo twiittasi Kalastajatorpan rannassa ottamansa taiteellisen valokuvan auringonlaskusta.

