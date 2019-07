Mahtava karttakuva: Ilmassa enemmän lentokoneita kuin koskaan

Lentoliikennettä reaaliajassa seuraava Flightradar-palvelu twiittaa maailmanennätyksestä.

Flightradar kertoi ensin seuranneensa ensimmäistä kertaa yli 225 000 lentoa yhden vuorokauden aikana. Myöhemmin palvelu palasi asiaan ja kertoi, että seuraavana vuorokautena eli torstaina lentoja oli jo yli 230 000. Perjantaina saattoi olla vieläkin enemmän.

Monen twitter-kommentoijan mukaan karttakuva koko lentoliikenteestä kertoo todellisuudessa maailmantaloudesta.

Flightradarin twiitissä mainittiin, että juuri sen kirjoittamisaikanakin ilmassa oli kaikkiaan yli 20 000 lentoa.

