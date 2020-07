Mahdollinen poliittinen väkivalta tuomitaan laajasti

Perussuomalaisaktiivin tapon yritys halutaan tutkia huolella.

Epäily perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö, eduskunta-avustaja Pekka Katajan tapon yrityksen poliittisesta motiivista on herättänyt huolestuneita kommentteja muissakin puolueissa. Katajan oman puolueen johto uskoo teolla olevan poliittiset motiivit.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvisen mukaan poliittinen väkivalta on kitkettävä heti alkuunsa, mikäli siitä on kyse.

– Väkivalta, ihmisen kotirauhan loukkaaminen aina karmeaa, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäen mukaan poliittinen ja rasistinen väkivalta tai sillä uhkailu on erityisen tuomittavaa. Hänen mukaansa kotiin tunkeutuminen on hirveää.

– Emme tiedä vielä Jämsän taponyrityksen motiivia. Jos kysymys poliittisesta väkivallasta, on se äärimmäisen vaarallinen ilmiö.

– Se, että tunkeudutaan kotiin pahoinpitelemään on jo itsessään järkyttävä rikos ja mikäli teolla on ollut myös poliittinen motiivi, on se erityisen tuomittavaa, sanoo puolestaan sosialidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman.

Samoilla linjoilla on myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko. Hänen mukaansa poliittinen väkivalta on aina hyökkäys demokratiaa ja koko kansakuntaa vastaan.

– Eduskunta-avustaja Pekka Katajan tapaus on tutkittava huolella ja tarkoitusperä selvitettävä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervan mukaan törkeästä väkivallanteosta on tehtävä rivakka ja luotettava selvitys.

– Poliittisen motiivin mahdollisuus puistattaa. Tällainen ei kuulu Suomeen!

