Maavoimien harjoitus alkoi sadan panssarivaunun voimin

Panssariprikaati johtaa mekanisoidun Leka-harjoituksen Niinisalossa.

Niinisalossa 2.-11.11. tapahtuva harjoitus muodostuu taistelu- ja ampumavaiheesta. Taisteluvaiheessa joukot harjoittelevat mekanisoidun joukon hyökkäystaistelua sekä eri aselajien ja yksiköiden yhteistoimintaa. Ampumavaiheessa todennetaan joukkojen osaaminen kovapanosammunnoin.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 3 500 henkilöä, 700 ajoneuvoa ja sata panssarivaunua.

Henkilöstö koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Harjoitukseen osallistuvat kaikki maavoimien joukko-osastot lukuun ottamatta Kainuun prikaatia.

Merivoimista harjoitukseen osallistuu joukko Uudenmaan prikaatista. Harjoituksen johtaa panssariprikaatin komentaja, eversti Tero Ylitalo.

Harjoituksen valmistelussa on huomioitu koronatilanteen vaatimukset. Joukot jaetaan pienempiin osastoihin, jotka eivät kohtaa toisiaan harjoituksen aikana. Harjoitukseen on laadittu korona-ohjeistus, hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja kaikille harjoitusjoukoille on varattu riittävästi kasvomaskeja. Joukoille on korostettu, että sairaana harjoitukseen ei saa osallistua.

Pääosa harjoituksen raskaasta kalustosta keskitettiin Niinisaloon junakuljetuksin. Maanteillä harjoitus näkyi marssiosastoina 1. ja 2.11. joukkojen marssiessa Niinisaloon. Harjoituksen paluumarssit jakaantuvat usealle päivällä 6. – 7.11., 9.11. ja 11.11.