Maatalouden töihin 10000 hakemusta – nyt ei uskalleta palkata

Rekrytoinnit seisovat ulkomaisen kausityövoiman maahantulon aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL kertoo henkilöpalveluyritysten saaneen valtakunnallisesti yli 10 000 hakemusta avoinna oleviin maatalouden töihin. Rekrytointipäätökset kuitenkin seisovat, sillä maa- ja puutarhatilojen yrittäjät odottavat hallituksen linjausta ulkomaisen kausityövoiman maahantulosta.

− Henkilöstöpalveluyritykset hoitivat tehtävänsä vastuullisesti ja löysivät työvoimaa. Nyt tilanne on kuitenkin se, että rekrytoinnit seisovat, sillä yrittäjät eivät uskalla tehdä päätöksiä rekrytoinnista ennen kuin hallitus linjaa selkeästi ulkomaisen työvoiman maahantulosta, sanoo Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara tiedotteessa.

Henkilöstöpalveluyritysten mukaan jopa 10 000 työnhakijaa on valmiina vaativiin ja jopa raskaisiin kausitöihin. Tuloksen kerrotaan yllättäneen jopa rekrytoinnin ja työmarkkinoiden asiantuntijat.

− Maa- ja puutarhatilojen yrittäjiltä tarvittaisiin nyt nopeita rekrytointipäätöksiä, jotta tekijät kriittisiin kausitöihin saadaan varmistettua.

Tuliaran mukaan kausityöntekijöitä on etsitty yhteistyössä TE-toimistojen ja yritysten yhteyshenkilöiden kanssa. Työvoimaa on myös etsitty erilaisin kampanjoin, kuten Pelastetaan sato 2020 -verkostossa sekä Kausitöitä-kampanjalla, joka toteutetaan osana Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) -hanketta. Työvoiman tarvetta on pidetty vahvasti esillä myös henkilöstöpalveluyritysten ja yhteistyökumppaneiden viestintäkanavissa.

Satokauden töiden ja sadon turvaaminen eivät Tuliaran mukaan ole enää työvoimasta kiinni.

− Kausityöt ja maalle töihin lähteminen tuntuvat kiinnostavan yhä useampaa. Suomeen on syntynyt ennennäkemätön me-henki, jota pitäisi nyt ehdottomasti hyödyntää. Kyse on enää siitä, että kyetään tekemään nopeita päätöksiä.