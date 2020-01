Maastopalo yllättää palomiehet rankalla videolla

Alla oleva Australian Shoalhavenisssa kuvattu video näyttää, miten maastopalo voi yllättää tuulen kääntyessä palomiehetkin vain parissa minuutissa.

Melbournen 9Newsin Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy kiinteistöä palolta suojaamaan saapuneita palomiehiä. Yhtäkkiä tuuli kääntyy ja metsästä alkaa tulvia mustaa savua. Tässä vaiheessa palomiehet alkavat valmistella kiivaasti pakoa. Hetkeä myöhemmin liekit nuolevat jo tien reunaa ja palomiehet pakenevat henkensä edestä paikalta autoillaan. Koko alue on ilmiliekeissä vain hetkeä myöhemmin.

– Näin nopeasti voit joutua maastopalon jyräämäksi, 9News toteaa.

Videon saatteessa kehotetaan aina valmistelemaan pakosuunnitelma maastopalon varalta.

TERRIFYING: This is how quickly a #bushfire can overrun you. Within three minutes, fire crews at Shoalhaven in NSW, go from setting up for property protection to fleeing for their lives due to a change of wind. Always have your bushfire survival plan ready. #9News pic.twitter.com/0Qv5ywQrnE

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) January 30, 2020