Ministeri ihmettelee ahdistuksen elättämistä politiikassa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kommentoi tästä aukeavassa jutussa Verkkouutisille keskustan puheenjohtajakilpailun näköaloja.

Leppä myös ihmettelee yhteiskunnassa käyttövoimaksi otettua ahdistusta.

– Meillä on tällainen maailmanlopun meininki. Maalaillaan hirveitä kauhukuvia kaikesta, ja ahdistuneisuutta ruokitaan. Minusta se ei ole hyvä asia, Jari Leppä sanoo.

– On eri juttu olla huolissaan asiasta ja olla ahdistunut asiasta. Jos me ahdistutaan, niin ollaanko me oikeasti kykeneväisiä ratkomaan isoja asioita niin kuin pitää tehdä – oli kysymys sitten muuttoliikkeestä, ilmastonmuutoksesta, turvallisuuskysymyksistä. Ei saa lamaantua, hän kommentoi.

Antti Rinteen hallitus tekee maa- ja metsätalousministerin mukaan töitä ”yhtenä rintamana”.

– Meillä on erilaisia mielipiteitä asioista, se on selvä, mutta hallitus tulee yhdellä suulla ja yhdellä ajattelulla ja yhdellä tavoitteella esiin. Totta kai meillä on puolueissa… nyt on (hallitus)puolueita aika lailla laidasta laitaan, niin siellä on erilaisia mielipiteitä, Jari Leppä sanoo.

– Mutta hallituksen pitää toimia ja se toimii yhdellä mielipiteellä.

