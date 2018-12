Maakuntien viestintään suositellaan voimavaroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuore suositus painottaa viestinnän roolia maakuntien kriittisenä menestystekijänä.

Vaikuttava viestintä on avain maakunnan kilpailukykyyn ja elinvoimaan, arvioidaan maakuntien tuoreessa viestintäsuositus.

Suositus on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän sekä maakuntien viestintäverkoston yhteistyönä. Suosituksen on tarkoitus palvella maakunta- ja sote-uudistuksessa perustettavia uusia maakuntia.

Suositus painottaa viestinnän roolia maakuntien kriittisenä menestystekijänä. Viestintä on strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan systemaattisesti. Viestintään on myös varattava riittävästi resursseja.

– Viestinnän resursointi on huolettanut maakuntien viestijöitä. Maakunnan tulee tavoittaa moninaiset kohderyhmät: asukkaat, palvelujen käyttäjät, työntekijät, päättäjät, yritykset ja media. Tämä edellyttää tarkoituksenmukaista resursointia, maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän puheenjohtaja Thomas Sund toteaa sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Suosituksessa korostetaan viestinnän vuorovaikutteisuutta. Vuorovaikutteisella viestinnällä voidaan tukea demokratian toimivuutta ja kansalaisten osallisuutta. Viestimällä asioista ymmärrettävästi, monipuolisesti ja oikea-aikaisesti turvataan maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta. Viestinnän on oltava selkeää ja tietoa on oltava saatavissa kansalliskielillä. Myös erityisryhmien tarpeista on huolehdittava.