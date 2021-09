Keskustan Joonas Köntän mielestä maaseudulla tehdään jatkuvasti ilmastotekoja.

Keskustan kansanedustaja Joonas Köntän mielestä ilmastokeskustelu on saanut syyllistäviä sävyjä.

– Maakuntien asukkaita syyllistetään kuin pahimpia ilmastosaastuttajia, vaikka totuus on päinvastainen, Könttä kirjoittaa Keskisuomalaisessa.

Hallituksen budjettiriihi pidetään ensi viikon tiistaina. Hallituspuolueista erityisesti keskusta ja vihreät ovat kiistelleet etukäteen siitä, millaisia ilmastopäätöksiä riihessä tehdään. Esillä on ollut esimekiksi maatalouden päästöjen vähentäminen.

Köntän mukaan päätökset eivät saa kurittaa viljelijöitä.

– Kotimainen maatalous tuottaa meille kaikille ruoan lautasillemme. Ruokavaliosta riippumatta. Aina voi toki kieltäytyä syömästä, mutta sitä en suosittele, hän toteaa.

Könttä toteaa, että ilmastotekoja tehdään jo nyt maaseudulla.

– Metsänomistajat ovat kasvattaneet hiilinielujamme vuosikymmenten ajan, hän mainitsee.

Keskustaedustajan mielestä maaseudun ihmisiä on turha syyllistää.

– Juuri maakunnissa me tavalliset suomalaiset teemme ilmastotekoja päivittäin. Yrittäjät ja yritykset vähentävät päästöjä samalla, kun tuotanto tehostuu. Tätä on tehty jo vuosia. Moni on löytänyt myös markkinaetua: laatua ympäristö huomioiden. Ulkomaankauppaan tämä on selvä kilpailuetu, kun Kiina tekee määrää laadusta tinkien.