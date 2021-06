”Maakuntaverossa ei ole kyse verosta”

Li Andersson sanoo, että demokratian toteutuminen edellyttää maakuntaveroa.

Kansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että ilman maakuntaveroa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus irtoaisi päätöksentekijöistä haitallisella tavalla.

– Maakuntaverossa ei ole ensisijaisesti kyse veropolitiikasta vaan demokratiasta. Eli siitä että kun itsehallintoalueita luodaan, niin päättäjillä on todellinen päätäntävalta sote-paveluista, Andersson sanoi hetki sitten Ylen kuntavaalitentissä.

Hänen mukaansa hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää maakuntaveroa.

– En usko, että suomalaiset haluavat sellaista uudistusta, joka siirtää vallan valtiovarainministeriön virkamiehille Helsingissä.

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että Andersson on oikeassa.

– Jotta hyvinvointialueet toimisivat päättäjillä pitää lla mahdollisuus päättää, mitä tehdään ja missä tehdään.

Henriksson pitää tärkeänä, ettei verotus kiristy. Hänen mielestään maakuntaveron taso voisi olla 0–3 prosenttia.

Hallituksen sisällä on viime viikkoina kiistelty siitä, otetaanko maakuntavero käyttöön. Hallituspuolueista keskusta on vastustanut veroa, mutta puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on eri tavoin sanonut, että myöhemmin suhtautuminen voi muuttua.

– Soteuudistus on eduskunnassa loppumetreillä. Siinä on mukana rahoitusratkaisu. Se ei sisällä maakuntaveroa. Kun tämä vaihe on saatu valmiiksi, on aika jatkotyön. Siinä verotus ja maakuntien muut tehtävät valmistellaan. Maakuntavero kuuluu jatkotyöhön.

Saarikko sanoo, että näissä vaaleissa ei äänestetä maakuntaverosta.

– Sen valmistelu ei ole yksinkertaista, koska hallitus on sitoutunut siihen ettei kenenkään verotus voi kiristyä. Toinen tärkeä reunaehto että alueiden välisiä eroja tasataan.

Maakuntaveroa kannattavan vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sano tulkitsevansa Saarikon puheista, että maakuntaveroa valmistellaan.

– On selvää, että vero tarvitaan, jotta itsehallintoalueiden aito itsehallinto toteutuu.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin vahvistaa Saarikon näkemyksen maakuntaveron aikataulusta.

– On hyvä, että näitä tehdään vaiheittain, ensin iso rakennekokonaisuus ja rahoitus, ja seuraavassa vaiheessa valmistellaan maakuntaveroa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää varmana, että maakuntaveron perustaminen kiristää kokonaisverotusta. Tämä johtuisi hänen mukaansa siitä, että verotuksen nykyisen kahden tason, valtion ja kuntien, lisäksi tulee kolmas taso, hyvinvointialueet.

– Jos olisi vain kaksi tasoa, se toimisi näin (ei kiristyisi). Takuuvarmasti se nostaa ihmisten maksaman veron määrää. Tälle verokarhujen hallitukselle se sopii mainiosti.